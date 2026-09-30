'Game of Thrones' llegará al cine en 2029 con una película sobre Aegon Targaryen

La película mostrará el ascenso de la casa Targaryen y el proceso que dio origen al orden político de los Siete Reinos.

La historia de Westeros dará un nuevo salto de la televisión a las salas de cine. Warner Bros. Pictures confirmó que la primera película derivada de “Game of Thrones” llegará a los cines el 1 de junio de 2029 y tendrá como eje a Aegon I Targaryen, quien inició el dominio de su familia sobre Poniente y unificó los reinos bajo una misma corona.

La producción estará dirigida por Owen Harris, vinculado con “A Knight of the Seven Kingdoms”, mientras que el guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por “House of Cards”. Aunque todavía no se han divulgado detalles oficiales de la trama, el proyecto recreará el periodo en el que Aegon emprendió la campaña militar que transformó el mapa político de los Siete Reinos.

Aegon no llegó solo a esa conquista. Sus hermanas Visenya y Rhaenys participaron en la campaña y, de acuerdo con la historia creada por George R. R. Martin, ambas se convirtieron en sus esposas. El matrimonio con Visenya estuvo asociado al deber, mientras que su unión con Rhaenys respondió al deseo.

El poder de los Targaryen estaba ligado a sus dragones. Aegon montaba a Balerion, conocido como el Terror Negro; Visenya era jinete de Vhagar, y Rhaenys volaba sobre Meraxes.

La película también podría ampliar una conexión presentada en “House of the Dragon”. En la primera temporada, el rey Viserys explicó que Aegon había tenido una visión conocida como “Canción de hielo y fuego”. La premonición advertía sobre un invierno devastador procedente del norte, capaz de amenazar la existencia de la humanidad.

Según ese relato, Aegon comprendió que los territorios de Poniente debían permanecer unidos para enfrentar el peligro. El conquistador creía que la supervivencia dependía de un Targaryen capaz de utilizar el fuego de los dragones contra aquella amenaza, identificada posteriormente con los Caminantes Blancos.

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Ese antecedente conecta la película con acontecimientos desarrollados siglos después en “Game of Thrones”, aunque todavía no se ha confirmado cómo será utilizada la profecía dentro de la narración cinematográfica. La historia partirá del origen de la dinastía y la construcción del poder Targaryen.

El estreno de 2029 forma parte de un calendario para mantener activa la franquicia con una producción anual. La segunda temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” está prevista para 2027, mientras que la cuarta y última temporada de “House of the Dragon” llegará en 2028. La película ocupará 2029.

La llegada de “Game of Thrones” al cine no es una idea reciente. Durante los últimos años de la serie original, sus creadores, D. B. Weiss y David Benioff, contemplaron que el desenlace pudiera tener una presentación cinematográfica. La propuesta no se concretó y el final permaneció en HBO.

Posteriormente, la expansión del universo continuó mediante series ambientadas en distintos momentos de la historia de Poniente. HBO confirmó en 2024 que desarrollaba una película, aunque entonces todavía no estaban definidos públicamente su enfoque ni su fecha de lanzamiento.

Antes de la versión cinematográfica centrada en Aegon, Mattson Tomlin había trabajado en un tratamiento para una serie sobre el conquistador. No se informó que aquella propuesta continúe en desarrollo. Ahora, Warner Bros. Pictures concentra el proyecto en una película que llevará a las salas uno de los episodios fundacionales del universo creado por Martin.

Con la conquista de Aegon como punto de partida, la franquicia explorará una etapa anterior a las guerras dinásticas conocidas por el público.