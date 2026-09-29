Bad Bunny autoriza adaptación de una de sus canciones para la campaña de Lula en Brasil

La canción del artista, así, adquirió una nueva lectura dentro de una campaña presidencial que buscó vincular música popular, identidad nacional y debate político.

Una canción de Bad Bunny, asociada originalmente con la identidad y la historia de Puerto Rico, llegó al escenario electoral de Brasil después de que el equipo del artista autorizara su utilización por parte de la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. El tema elegido fue “Lo Que Le Pasó a Hawái”, incluido en el álbum Debí Tirar Más Fotos, cuya melodía fue conservada para un video difundido en redes sociales.

La producción brasileña trasladó el contenido de la canción a un contexto diferente. La melodía original permanece, pero la versión utilizada presenta una nueva letra en portugués y arreglos musicales relacionados con el forró, género tradicional brasileño. El resultado incorpora referencias al territorio, los recursos naturales y la soberanía nacional, elementos que forman parte del mensaje planteado en el material audiovisual.

En su versión original, Bad Bunny aborda procesos históricos vinculados con la pérdida de identidad y territorio, tomando como referencia la historia de Hawái y estableciendo conexiones con la situación de Puerto Rico. Para el video brasileño, esa idea fue llevada a una narrativa relacionada con la defensa del territorio y los recursos naturales del país.

Entre los conceptos incorporados aparecen los ríos, las playas y las denominadas tierras raras, minerales considerados estratégicos. La letra adaptada incluye una frase que resume parte del mensaje de la pieza: “Quieren tomar el río, y también la playa. Quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”.

Te puede interesar: Brad Pitt: Uber, el perro rescatista que cambió las montañas por Hollywood

Te puede interesar: Tom Holland, Sabrina Carpenter y Margaret Qualley se unen a la biopic de Fred Astaire

El video comienza con la participación del actor brasileño Wagner Moura, quien realiza una reflexión sobre el apellido Silva y su relación con la historia de Brasil. En la introducción se escucha: “Cuando los portugueses llegaron, en 1500, encontraron la selva. Selva en latín es Silva”. A partir de ese planteamiento, la producción desarrolla una narrativa centrada en elementos de identidad nacional.

Mientras avanza la canción, aparecen paisajes brasileños, imágenes de la población y referencias al territorio. La pieza fue publicada el 23 de septiembre, durante la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales brasileñas. Según el artículo, la primera vuelta está programada para el 4 de octubre.

El uso de la composición se relaciona con el discurso de Lula sobre la soberanía nacional. Días antes de la publicación del video, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario brasileño hizo referencia a la autonomía de Brasil y rechazó lo que presentó como intentos de injerencia externa.

La autorización fue otorgada por el equipo de Bad Bunny, que permitió a la campaña utilizar la obra y realizar la adaptación para el video electoral. La versión difundida no corresponde a una interpretación del cantante puertorriqueño: conserva la composición y la melodía originales, mientras la campaña incorporó la nueva letra en portugués y elementos musicales asociados con el forró.

De esta manera, una canción concebida alrededor de asuntos relacionados con identidad, territorio y Puerto Rico pasó a formar parte de una pieza política en Brasil. La adaptación conserva la base musical de “Lo Que Le Pasó a Hawái”, pero modifica su idioma, referencias y tratamiento sonoro para situarla dentro del contexto brasileño.

La utilización autorizada de la obra conecta dos escenarios distintos a través de temas como cultura, territorio y soberanía. En el caso brasileño, esos conceptos fueron integrados en un mensaje electoral que acompaña imágenes del país y plantea una narrativa sobre la protección de sus recursos.