¡Lo volvió a hacer! Taylor Swift publica una extensión de su álbum con 'The Life is a Showgirl: The Encore'

El viernes 25 de septiembre, la cantante Taylor Swift anunció una extensión de su duodécimo álbum, marcando un nuevo inicio de éxitos.

La cantante Taylor Swift realizó el 25 de septiembre el lanzamiento de "The Life of a Showgirl: The Encore", una edición extendida de su más reciente álbum que incorpora cuatro canciones inéditas: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”. Con estos nuevos temas, el disco pasa de 12 a 16 canciones.

Un día después de revelar “Patient Zero”, la también empresaria había anunciado el proyecto a través de sus redes sociales. La publicación confirmó que el nuevo material formaría parte de una edición especial del álbum, cuyo lanzamiento se concretó el viernes.

Swift explicó que la decisión de incorporar las nuevas canciones surgió después de un viaje a Suecia para reencontrarse con los productores Max Martin y Karl Johan Schuster, conocido como "Shellback", con quienes trabajó en "The Life of a Showgirl". La intérprete de "Shake It Off" señaló que el encuentro tenía como propósito conmemorar el éxito y la recepción de los "swifties" al álbum, pero terminó dando paso a nuevas sesiones de composición y grabación.

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La nueva edición mantiene los 12 temas originales y suma las cuatro composiciones que conforman The Encore. Uno de los nuevos títulos que más destaca es “Cleveland!”, cuyo nombre ha sido relacionado con Travis Kelce, esposo de Swift y quien creció en la ciudad de Cleveland en Ohio, Estados Unidos. La referencia ha sido señalada por distintos medios como un posible "guiño" a su relación.

The Life of a Showgirl, publicado en octubre de 2025, corresponde al duodécimo álbum de estudio de Swift. Con esta nueva edición, la artista extiende la etapa de promoción y conversación alrededor de un proyecto que, al igual que otros trabajos de su carrera, ha generado interpretaciones y debates sobre las referencias a distintos episodios de su vida personal.