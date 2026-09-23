Taylor Swift emociona a sus seguidores confirmando el lanzamiento de 'Patient Zero'

La noticia puso fin a varias horas de especulación alimentadas por una serie de pistas que la cantante estadounidense había dejado en sus canales oficiales durante días.

Taylor Swift volvió a generar expectativa entre sus seguidores al confirmar el lanzamiento de “Patient Zero”, un nuevo sencillo que llegará a las plataformas digitales el próximo 25 de septiembre.

El anuncio se produjo este martes, después de que una cuenta regresiva apareciera en la página web oficial de la artista. El reloj, acompañado por una estética de cortinas teatrales, llegó a cero sin revelar inicialmente qué preparaba Swift. Poco después, la cantante confirmó el título y la fecha de estreno mediante una publicación en Instagram.

“Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)”, escribió Swift al presentar la canción. En el mismo mensaje informó que el tema podía reservarse durante 24 horas a través de su página web oficial.

La revelación también estuvo acompañada por una imagen de la intérprete, en la que aparece con un vestido negro y apoyada contra una pared de tono gris. La fotografía marcó el anuncio y contrastó con la estética asociada previamente a su más reciente etapa musical.

Antes de confirmar el sencillo, los seguidores de Swift habían detectado modificaciones que aumentaron las teorías sobre un posible lanzamiento. Entre ellas estuvo el reemplazo de la letra “o” por el número cero en diferentes espacios relacionados con su música. El cambio apareció en su biografía de Instagram y también en letras disponibles en plataformas musicales, una pista que posteriormente cobró sentido con el título “Patient Zero”.

La estrategia mantuvo durante varios días la atención sobre las actividades digitales de la cantante, hasta que finalmente se conoció el nombre de la nueva canción. Swift también anunció tres presentaciones físicas del sencillo en CD: una edición original, una versión acústica y otra interpretada al piano. Estas ediciones especiales estuvieron disponibles para preventa durante un periodo limitado.

El estreno de “Patient Zero” llega después de “I Knew It, I Knew You”, canción que Swift lanzó el 5 de junio de 2026 como parte de la banda sonora de Toy Story 5. De esta manera, el nuevo sencillo representa otro lanzamiento musical de la artista durante este año, después de la publicación de ese tema.

Te puede interesar: Beéle y Cara Rodríguez reaparecen juntos y avivan rumores sobre una posible reconciliación

Te puede interesar: Taylor Swift presume sus anillos de boda y celebra el touchdown de Travis Kelce: 'Ese es mi esposo'

La canción también sucede al álbum “The Life of a Showgirl”, el duodécimo trabajo de estudio de Swift, publicado el 3 de octubre de 2025. De ese disco surgieron canciones como “The Fate of Ophelia” y “Opalite”, que formaron parte de la etapa más reciente de su carrera musical.

Hasta ahora, Swift no ha confirmado si “Patient Zero” será una canción independiente o si estará incluida en un próximo álbum. Por ello, el lanzamiento llega acompañado de interrogantes sobre el rumbo que podría tomar su producción musical, aunque la cantante no ha anunciado un nuevo disco.

El estreno ocurrirá además pocos días antes de la participación de Swift en los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia en la que recibirá el reconocimiento inaugural MTV VMA Artist Director Honors. El premio reconoce a artistas cuya labor detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y la narración visual.

Swift también llega a la ceremonia con nueve nominaciones, entre ellas las categorías de video del año y artista del año. Con “Patient Zero”, la cantante suma así una nueva novedad a una agenda marcada por reconocimientos, lanzamientos y pistas que mantienen a sus seguidores atentos a cada movimiento de su carrera.