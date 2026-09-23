Samy y Sandra Sandoval vuelven a llevar música, alegría y esperanza a pacientes del Hospital Oncológico

El gesto cobra un significado especial porque los hermanos ya habían realizado una visita similar años atrás.

Una vez más, Samy y Sandra Sandoval decidieron llevar su música a un lugar donde las canciones adquieren un significado diferente. Los reconocidos artistas panameños visitaron recientemente el Hospital Oncológico de Panamá para compartir con pacientes y familiares, en una jornada marcada por la alegría, la cercanía y los mensajes de esperanza.

La visita quedó registrada en imágenes y videos compartidos en redes sociales, donde se observa a los hermanos recorriendo las instalaciones y compartiendo con las personas que se encuentran allí. La intención, según expresó Sandra Sandoval, fue mucho más allá de una presentación musical: se trató de acompañar, conectar con el prójimo y regalar un momento de felicidad en medio de una experiencia especialmente difícil.

“Amamos lo que hacemos, amamos compartir, amamos esta misión de vida”, escribió la cantante al publicar parte de la experiencia. En su mensaje también destacó que llevar alegría a estos espacios representa una forma de conectar con las personas y recordó la importancia de cuidar las emociones.

Para los pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos, una visita de este tipo puede convertirse en una pausa dentro de la rutina hospitalaria. Durante algunos minutos, la enfermedad deja de ser el único centro de atención y aparecen la música, las sonrisas, la conversación y la posibilidad de compartir un momento distinto.

Sandra también agradeció al Hospital Oncológico por abrirles nuevamente sus puertas, así como a las personas, empresas y organizaciones que se sumaron a la actividad y contribuyeron para hacerla posible. Entre los colaboradores mencionados aparecen Toneladas El Campeón, Central de Uniformes, Cheaper Panamá, Celipizan, ReserMapty, Cerveza Atlas y otros participantes.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que los hermanos Sandoval llevan su música a pacientes con cáncer.

En 2016, Samy y Sandra ya habían visitado a pacientes oncológicos para compartir con ellos y llevarles un momento de alegría durante sus tratamientos. En aquella ocasión también se destacó la sensibilidad de los artistas frente a las historias de quienes enfrentaban la enfermedad y la importancia de acompañarlos desde la música y el afecto.

El paso del tiempo no cambió el propósito. Casi una década después de aquella experiencia, los hermanos volvieron a encontrarse con pacientes del Oncológico, demostrando que este tipo de encuentros ocupa un lugar especial dentro de su relación con el público.

La música típica panameña, que durante años ha acompañado a Samy y Sandra en escenarios y celebraciones, encontró nuevamente un escenario diferente: los pasillos y espacios de un hospital. Allí, cada canción pudo convertirse en una oportunidad para sonreír, cantar o simplemente sentirse acompañado.

La propia Sandra resumió el sentido de la jornada al compartir que para ellas dar y “ES-TAR” representa un regalo. Una frase que refleja que, en momentos marcados por la incertidumbre y los tratamientos médicos, la presencia también puede tener un valor enorme.

Así, Samy y Sandra Sandoval vuelven a demostrar que su vínculo con la música también puede expresarse desde la solidaridad. Esta reciente visita al Oncológico no solo dejó imágenes de una jornada especial, sino que recuperó una historia que comenzó años atrás y que hoy vuelve a escribirse con el mismo propósito: estar cerca de quienes necesitan un poco de alegría, compañía y esperanza.