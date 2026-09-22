Orlando Bloom genera debate por escena de trío en 'Bucking Fastard'

Con Bucking Fastard, Herzog presenta una historia centrada en dos hermanas cuya conexión altera la vida del hombre que ambas desean.

Orlando Bloom quedó en el centro de una conversación en redes sociales después de revelar detalles de una escena de trío que protagoniza junto a las hermanas Rooney Mara y Kate Mara en Bucking Fastard, la nueva película del director alemán Werner Herzog. El actor habló sobre la secuencia durante el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó la producción, y sus comentarios provocaron reacciones divididas entre usuarios de Reddit.

La película representa la segunda colaboración de Bloom con Herzog y lo muestra como Gareth Mulroney, un hombre que queda atrapado entre el deseo de dos hermanas gemelas. Kate y Rooney interpretan a Jean y Joan Holbrooke, personajes que comparten sueños, hablan al mismo tiempo y se enamoran del mismo hombre. La producción constituye, además, la primera ocasión en que las dos actrices trabajan juntas en una película.

La historia toma como inspiración la vida de Freda y Greta Chaplin, dos hermanas gemelas idénticas británicas que alcanzaron notoriedad durante la década de 1980 después de enamorarse del mismo vecino. La película transforma libremente aquel caso en una ficción en la que la relación entre las protagonistas termina vinculada con escándalos mediáticos y procesos judiciales.

Bucking Fastard tuvo su estreno mundial el 3 de septiembre en el Festival de Venecia y posteriormente llegó a San Sebastián. Hasta ahora, la cinta no cuenta con una fecha confirmada para su estreno comercial.

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Durante su encuentro con la prensa, Bloom explicó cómo abordó la escena íntima con las hermanas Mara. “Hay tal simplicidad en los personajes y sus deseos carnales, pero también una inocencia en las hermanas”, afirmó el actor, según recogió Variety.

Bloom también describió la perspectiva de Gareth Mulroney. “Mi personaje, el ‘Bucking Fastard’, también es sensible. Y bastante rápido se encuentra fuera de su zona de confort en algunos sentidos”, explicó. Sobre el resultado del rodaje, añadió: “Fue un momento muy sincero el que se creó”.

Herzog explicó que decidió otorgar libertad a los intérpretes para manejar la secuencia sin instrucciones específicas. Según recordó el cineasta, le dijo a Bloom: “Estás en la cama, y tienes a dos mujeres en tus brazos. Cómo lo manejes, yo no puedo darte instrucciones”. El director calificó posteriormente el resultado como “hermoso” y aseguró que la escena posee “tanto encanto como hondura”.

Las declaraciones generaron comentarios en Reddit. Algunas personas expresaron rechazo y calificaron la escena como “repugnante” y “extraña”. Un usuario escribió: “Esto es simplemente extraño”, mientras otro cuestionó por qué las hermanas Mara habrían aceptado participar.

Otros comentarios defendieron la decisión artística y el trabajo de los intérpretes. “Es actuación. Son todos adultos”, sostuvo un usuario. Otro añadió: “No se supone que tengas que sentirte atraído o disfrutar las escenas de sexo. Es un trabajo”.

La conversación también puso atención sobre las trayectorias de las protagonistas. Kate Mara es conocida por su participación en House of Cards, serie por la que recibió una nominación al Emmy. Rooney Mara acumula dos nominaciones al Oscar, por La chica del dragón tatuado y Carol.

Para Bloom, el papel representa otro desafío. En 2025, el actor perdió unos 23,5 kilogramos para interpretar a un boxeador en The Cut, proceso que estuvo acompañado de desgaste físico y mental.

La escena protagonizada por Bloom y las Mara se convirtió en uno de los elementos que más comentarios ha generado alrededor de la película, mientras el público espera conocer cuándo llegará a los cines.