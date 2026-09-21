El Chavo del 8: el capítulo que pocos recuerdan con la aparición de Angélica María

Una participación poco recordada de Angélica María en El Chavo del 8 volvió a despertar el interés de los seguidores de la emblemática producción de Roberto Gómez Bolaños. La actriz apareció en 1979 dentro del salón del Profesor Jirafales, en una intervención breve que tuvo además un vínculo directo con otro proyecto que protagonizaba en ese momento.

El episodio fue identificado después de que Ernesto Laguardia contara en La Casa de los Famosos que también había formado parte del elenco de El Chavo del 8. A raíz de sus declaraciones, internautas comenzaron a buscar el capítulo en el que supuestamente apareció junto a personajes como La Chilindrina y Quico. Aunque esa participación de Laguardia no había sido localizada, la búsqueda permitió recuperar el episodio correspondiente a Angélica María.

La actriz, conocida como “La Novia de México”, interpretó a Yara, una niña que asistía a las clases impartidas por el Profesor Jirafales junto a los personajes principales. Su aparición ocurrió únicamente en ese capítulo y, pese a su corta duración, quedó registrada como una de las participaciones especiales que tuvo la serie durante sus años de emisión.

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Según la información difundida sobre el episodio, su transmisión ocurrió el 14 de mayo de 1979 y llevó por título “Clases de dibujo e historia”. La trama muestra a Yara dentro del aula, donde comparte la clase con El Chavo y los demás alumnos. Su llegada genera sorpresa entre los personajes, quienes incluso comentan que no se habían percatado del momento en que ingresó al salón.

La intervención de Angélica María incluyó un breve intercambio con el Profesor Jirafales relacionado con una pregunta sobre las tribus importantes de México. Cuando el maestro pide a sus alumnos mencionar otra de ellas, el personaje de Yara responde: “Los lacandones… ¿yo puedo ir al baño?”. El Profesor Jirafales le permite salir, cerrando así una participación que ocupa apenas unos instantes dentro de la historia.

El detalle que vuelve especialmente llamativa esta aparición está relacionado con el nombre del personaje. Yara no habría sido elegido al azar: en ese mismo periodo, Angélica María protagonizaba una telenovela titulada Yara, en la que interpretaba a una joven de origen lacandón. De esta manera, la presencia de la actriz en El Chavo del 8 también sirvió para establecer una conexión promocional con el proyecto televisivo que encabezaba paralelamente.

La aparición demuestra además la presencia de figuras reconocidas de la televisión mexicana dentro de la producción creada por Roberto Gómez Bolaños. Aunque Angélica María solo participó en ese capítulo, su inclusión quedó registrada entre los momentos menos conocidos de la serie y décadas después volvió a circular entre los fanáticos que rastrean episodios poco recordados.

El hallazgo cobró relevancia en redes sociales precisamente por tratarse de una intervención que muchos espectadores no tenían presente. La búsqueda iniciada a partir del relato de Ernesto Laguardia terminó poniendo nuevamente en circulación imágenes y referencias de un episodio de 1979 que permitió recordar la relación entre Angélica María, El Chavo del 8 y la telenovela Yara.

Así, la participación de la actriz quedó vinculada a uno de los capítulos menos comentados de la serie. Más allá de la duración de su aparición, el episodio conserva un dato particular: el personaje que interpretó llevaba el mismo nombre de la producción que ella protagonizaba en televisión y hacía referencia al origen lacandón de su personaje en aquella telenovela.