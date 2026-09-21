Robert De Niro se emociona hasta las lágrimas tras inesperado reconocimiento

La película tiene previsto llegar a los cines el 24 de noviembre de 2026.

Robert De Niro protagonizó un momento emotivo durante su participación en Good Hang with Amy Poehler, el podcast conducido por la comediante. El actor, de 83 años, conversó sobre episodios de su trayectoria, pero terminó con lágrimas en los ojos después de que Poehler reconociera la manera en que utiliza su influencia para pronunciarse sobre asuntos sociales y políticos.

Poehler recordó que De Niro no suele disfrutar las entrevistas y agradeció que hubiera aceptado participar. El intérprete respondió con humor al contar que había revisado su agenda y comprobado que tenía prevista aquella conversación. “Pensé ‘¡Oh No!’. Pero estoy bien”, dijo.

Durante el encuentro aparecieron recuerdos de su infancia en Nueva York, su relación con Martin Scorsese, sus películas más conocidas y su paso por Saturday Night Live. De Niro recordó que durante cuarto grado interpretó al León Cobarde en una producción escolar de El mago de Oz y habló de su primer apartamento neoyorquino, cuyo alquiler era de 75 dólares mensuales.

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El giro llegó hacia el final, cuando Poehler dejó de lado las bromas para dirigirse al actor. La comediante decidió agradecerle por la forma en que habla sobre la situación del mundo y por utilizar su posición para expresar sus opiniones.

“Personalmente quiero agradecerte por hacer lo que haces y hablar de la manera en que lo haces sobre el lugar en el que estamos en el mundo”, expresó Poehler.

La actriz señaló que, en muchas ocasiones, quienes enfrentan el riesgo de cuestionar a personas con poder son jóvenes, mujeres o integrantes de grupos marginados. En ese contexto, destacó que una figura con la trayectoria, edad e influencia de De Niro también se pronuncie públicamente.

Poehler recurrió a una comparación con una boda para explicar la importancia que, según ella, tiene esa actitud. Después de describir una situación en la que alguien pronuncia un discurso inapropiado y otra persona interviene para cuestionarlo, resumió el efecto que atribuye a la postura del actor.

“Hace que todos se sientan muy seguros. Te he visto hacerlo una y otra vez y realmente lo aprecio”, afirmó.

La reacción de De Niro sorprendió a la presentadora. Poehler advirtió que el actor estaba llorando y le ofreció unos pañuelos. “Esto va a ser un verdadero cambio de roles porque no puedo creer que te haya hecho llorar”, comentó. Luego añadió: “Significa mucho para mucha gente porque estás defendiendo a muchas personas que no tienen el poder para hacerlo”.

Las palabras estuvieron vinculadas con la participación pública de De Niro en debates políticos y sociales. El actor ha sido crítico habitual de la administración de Donald Trump, una posición que ha generado intercambios públicos entre ambos. En la entrevista, De Niro volvió a expresar preocupación por la situación de Estados Unidos y habló sobre la necesidad de que las personas permanezcan atentas.

Frente a quienes puedan experimentar desesperanza ante el panorama del país, el intérprete planteó una respuesta basada en la participación y la acción colectiva. “Lo entiendo, pero tienes que luchar. Tienes que luchar porque, si no luchas, no vas a conseguir nada”, sostuvo.

De Niro también citó al congresista estadounidense Jason Crow para resumir su mensaje: “El coraje es contagioso”. El reconocimiento cambió el tono de conversación y convirtió la entrevista en un momento personal.

Su carrera continúa con nuevos proyectos. Su próximo estreno cinematográfico será La nueva Focker, cuarta entrega de la saga Los Fockers, en la que volverá a compartir pantalla con Ben Stiller.