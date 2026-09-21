Detienen provisionalmente a guatemalteco por presunta falsificación de sellos migratorios en Chiriquí

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que fueron colocados los sellos presuntamente falsificados.

Chiriquí/Un hombre de nacionalidad guatemalteca quedó bajo detención provisional luego de ser imputado por su presunta vinculación con el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de sellos públicos.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional de Chiriquí de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que sustentó ante un juez de garantías los elementos de convicción que vincularían al ciudadano con el hecho investigado.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en el puesto de control de San Isidro, próximo a la frontera de Paso Canoas.

Durante una verificación de los documentos personales del ciudadano guatemalteco, las autoridades detectaron irregularidades en su pasaporte. Específicamente, los sellos que acreditaban su entrada y salida de la República de Panamá presuntamente habían sido falsificados.

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Tras la audiencia de control de garantías, fueron admitidas las solicitudes de legalización de la aprehensión y formulación de imputación presentadas por la Fiscalía.

Además, el tribunal ordenó la detención provisional del investigado, tomando en consideración los riesgos de desatención del proceso y peligro de fuga sustentados por el Ministerio Público.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que fueron colocados los sellos presuntamente falsificados y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Ministerio Público recordó que el ciudadano mantiene la condición de imputado dentro del proceso y que las investigaciones se encuentran en curso.