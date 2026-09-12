Chiriquí: Condenan a nueve personas por la Operación Delivery, penas llegan hasta 96 meses

Seis hombres y tres mujeres fueron condenadas por su vinculación con una organización dedicada a la distribución de sustancias ilícitas en Bugaba, Chiriquí.

Provincia de Chiriquí/Nueve personas, entre ellas seis hombres y tres mujeres vinculados a una organización que utilizaba vehículos para transportar y vender sustancias ilícitas, fueron condenadas en Chiriquí, tras un acuerdo de pena validado por la jueza de garantías Ana González.

Las condenas están relacionadas con la Operación Delivery, desarrollada el jueves 10 de septiembre en el corregimiento de La Concepción, distrito de Bugaba, donde se incautaron 12 vehículos, equipos tecnológicos y el decomiso de $2,713.83.

Uno de los implicados, de 21 años, recibió una condena de 96 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva. Otros dos hombres, de 21 y 30 años, fueron condenados a 84 meses de prisión, además de 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplan la pena principal.

Otros tres ciudadanos, de 22, 26 y 31 años, fueron condenados a 62, 60 y 60 meses de prisión, respectivamente, por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Para uno de ellos se ordenó además el comiso de cuatro vehículos, mientras que los otros dos deberán cumplir 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

En tanto, tres mujeres, de 48, 28 y 60 años, fueron condenadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. Una recibió 60 meses de prisión y el comiso de siete vehículos, mientras que las otras dos fueron condenadas a 48 meses de prisión, pena que fue reemplazada por el pago de una multa de $400 en un plazo de seis meses.

El Ministerio Público informó que otras dos personas presuntamente vinculadas a la organización todavía no han sido ubicadas, mientras que un tercero será llevado a audiencia en las próximas horas.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo utilizaba automóviles para movilizar y distribuir sustancias ilícitas bajo una dinámica similar a la de los servicios de entrega a domicilio. Las autoridades señalan que esta modalidad les permitía trasladar los pedidos hacia distintos puntos y dificultar la identificación de un lugar fijo para la venta.

Con información de Demetrio Ábrego.