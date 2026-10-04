Flávio Bolsonaro supera ampliamente a Lula en presidenciales

Bolsonaro sigue el conteo de los votos en Brasilia, mientras Lula está previsto que comparezca en un hotel en Sao Paulo, donde más tarde encabezará un acto con seguidores.

Rio de Janeiro, Brasil/El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, encabeza ampliamente el conteo de votos en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, con el 50,94% de los votos, contra el 40,97% para el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con casi el 25% de las urnas contabilizadas.

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Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y ha defendido la soberanía de Brasil frente a lo que denuncia como un intervencionismo en la región del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, un legislador apenas conocido hace unos meses a nivel nacional, ha hecho campaña prometiendo acabar con la inseguridad, la principal preocupación de los brasileños.

Bolsonaro sigue el conteo de los votos en Brasilia, mientras que a Lula está previsto que comparezca en un hotel en São Paulo, donde más tarde encabezará un acto con seguidores.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre.