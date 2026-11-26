El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, informó que más de 12 cuarteles presentan daños estructurales y deberán ser demolidos. La institución también refuerza sus recomendaciones de prevención ante las fiestas decembrinas y el inicio de la temporada seca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 12 cuarteles del Cuerpo de Bomberos de Panamá presentan daños estructurales a raíz del terremoto y sus réplicas, por lo que deberán ser demolidos, informó el director de la institución, Víctor Álvarez.

El funcionario explicó que ingenieros estructurales de distintas instituciones evaluaron las instalaciones y recomendaron su demolición. Aunque estas afectaciones obligaron a modificar temporalmente las condiciones de trabajo, aseguró que los bomberos mantuvieron el 100% de su capacidad operativa para atender las emergencias. "Los muchachos, los comandantes, toda la institución salió a trabajar en carpas, a la calle, a poder seguir atendiendo las emergencias", indicó.

Álvarez señaló que ya se trabaja en el proceso de demolición de algunos cuarteles afectados, ubicados en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, así como en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste para el próximo año. Añadió que algunas instalaciones también resultaron afectadas por las réplicas y continúan bajo evaluación estructural.

Para la recuperación de estas estaciones, la institución prevé invertir más de 20 millones de dólares. Según el director, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y el Patronato del Cuerpo de Bomberos han coordinado esfuerzos para disponer de los recursos necesarios durante el próximo año.

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, Álvarez hizo un llamado a la población para revisar las conexiones eléctricas utilizadas en las decoraciones navideñas, como luces, arbolitos y nacimientos. Recomendó verificar el estado de las instalaciones y de la acometida eléctrica de las viviendas para evitar sobrecargas que puedan provocar incendios.

También advirtió sobre el uso de productos pirotécnicos y recordó que no deben ser manipulados por niños ni menores de edad. Señaló que su manejo debe estar a cargo de un adulto responsable, en un lugar seguro y sin haber consumido bebidas alcohólicas. En cuanto a las estufas y los hornos, recomendó revisar las conexiones de gas y asegurarse de que estos equipos estén limpios, especialmente porque algunas familias los utilizan con mayor frecuencia durante las festividades.

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El director explicó que, durante esta época, suelen aumentar las emergencias relacionadas con conexiones eléctricas e incendios vehiculares. Sobre estos últimos, advirtió que algunas personas instalan equipos de sonido y luces adicionales en sus automóviles sin recurrir a personal especializado, lo que puede generar riesgos.

Con la llegada de la época seca, el Cuerpo de Bomberos también se prepara para atender incendios de masa vegetal en distintos puntos del país, una de las emergencias recurrentes durante este periodo.

Álvarez indicó que la institución cuenta con compañías forestales y personal voluntario y remunerado para responder a estos incidentes. Según detalló, entre el 1 de enero y hasta la fecha, los bomberos habían atendido cerca de 30 mil emergencias, frente a las más de 26 mil registradas durante el año anterior. Los incendios de masa vegetal figuran entre los casos más frecuentes.

Ante este panorama, pidió a la población evitar las quemas como método de limpieza. Si se realizan, recomendó que sean controladas y que se verifiquen las condiciones del área para impedir que el fuego se propague. El director también mencionó que durante las fiestas de fin de año se registran casos de niños con quemaduras por el uso de pirotecnia, aunque aseguró que estos incidentes han disminuido en los últimos años, en parte por las campañas de prevención desarrolladas por distintas entidades y los medios de comunicación.

La institución conmemorará el próximo 28 de noviembre sus 139 años de fundación. Como parte de las actividades, el 27 de noviembre se realizará el tradicional desfile de antorchas, a partir de las 8:00 p. m. El recorrido comenzará en el antiguo edificio Avesa, seguirá por la vía España y finalizará en la estación central de Avenida Cuba.

Para el 28 de noviembre está prevista una ceremonia y un desfile desde las 9:00 a. m., con la participación de bomberos voluntarios, remunerados y otros miembros de la institución. Álvarez agradeció la labor del personal que ha formado parte de la entidad a lo largo de su historia y reconoció que aún existen necesidades por atender. No obstante, destacó que la misión de la institución continúa centrada en salvar vidas y proteger propiedades.