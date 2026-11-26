En total, 738.000 personas llegaron al Reino Unido durante esos doce meses, mientras que 661.000 abandonaron el país, lo que sitúa la migración neta en 77.000 personas.

Londres, Reino Unido/La migración neta al Reino Unido descendió a 77.000 personas en los doce meses entre julio de 2025 y junio de 2026, el nivel más bajo en casi 30 años, excluyendo el periodo del covid, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En total, 738.000 personas llegaron al Reino Unido durante esos doce meses, mientras que 661.000 abandonaron el país, lo que sitúa la migración neta en 77.000 personas. El número citado por la ONS supone el total anual más bajo desde 1997.

La cifra estimada por la ONS supone una caída de casi dos tercios (62%) respecto a las 204.000 personas registradas en los 12 meses anteriores. Este periodo de casi 30 años excluye los años de la pandemia del covid (2020-2021), cuando las restricciones a los viajes hicieron que la migración neta descendiera brevemente hasta las 35.000 personas.

"Este Gobierno ha recuperado el control. Hemos reducido la migración neta a 77.000 personas, un 92% menos que el máximo alcanzado durante el mandato del Partido Conservador", afirmó la ministra de Interior, Shabana Mahmood.

Los conservadores permanecieron en el poder en Reino Unido los catorce años anteriores al triunfo del Partido Laborista en las elecciones de julio de 2024. "Este Gobierno ha recuperado el control. Hemos cumplido nuestros compromisos con el pueblo británico", resaltó Mahmood.

Según la ONS, este descenso se debe principalmente a la disminución de las llegadas de ciudadanos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), una tendencia que se observa desde 2023.

"Estas cifras no son motivo de satisfacción. La única manera de mejorar la calidad de vida de los británicos es repatriar a todos aquellos que han llegado ilegalmente", declaró, por su parte, Zia Yusuf, uno de los dirigentes del partido antiinmigración Reform UK.

Las cifras de la ONS no incluyen a los migrantes irregulares que llegan a través de la ruta de las pequeñas embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha desde el norte de Francia a las costas inglesas.

Según las cifras oficiales del Reino Unido, unas 23.500 personas llegaron por vía marítima desde comienzos de 2026 hasta el pasado 13 de noviembre, lo que supone un descenso de casi el 40% respecto al mismo periodo del año anterior.