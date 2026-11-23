La AFP nunca recibió esta obra de la psicoanalista Sabine Prokhoris, ni el material de promoción.

La francesa Gisèle Pelicot, símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, dijo el lunes estar "en shock" y de nuevo "humillada" por el uso sin su consentimiento de imágenes suyas desnuda para la promoción de un ensayo crítico sobre el fenómeno de la dominación.

En un juicio que dio la vuelta al mundo en 2024 en Aviñón (sur), Pelicot testificó públicamente sobre las violaciones de las que fue víctima entre 2011 y 2020 por parte de 49 hombres, contactados por internet por su exmarido, quien la drogaba. El exesposo fue condenado a 20 años de cárcel.

"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", dijo Pelicot en declaraciones a BFMTV.

"Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario", añadió.

Para promocionar el ensayo "Emprises, les impasses d’une success story", sobre la dominación, una pequeña editorial francesa, Tinbad, habría enviado a varios medios de comunicación fotos y vídeos pornográficos de Gisèle Pelicot realizados por su exmarido, según el semanario satírico Le Canard enchaîné.

La AFP nunca recibió esta obra de la psicoanalista Sabine Prokhoris, ni el material de promoción.

En un comunicado publicado en su web, Tinbad se disculpa y lamenta una "comunicación desafortunada", pero afirma que "ninguna imagen de violación, ni video de carácter pornográfico" fue enviado a la prensa. No desmintió, sin embargo, el envío de imágenes de ella desnuda.

"Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!", dijo Pelicot a BFMTV, asegurando que recurrirá a "todos los procedimientos necesarios" contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra.

Prokhoris, contactada por la AFP, remite a un comunicado en el que menciona la "responsabilidad absoluta" de su editor en la comunicación "inadecuada" en torno a su libro, cuyo "tema no es el llamado caso 'Pelicot', sino una visión crítica de la noción de control".