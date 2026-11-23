Los hechos investigados ocurrieron el 12 de mayo de 2025, en el distrito de Bugaba, durante manifestaciones contra la Ley 462.

El juicio oral contra Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), acusado por hechos ocurridos durante las protestas contra la Ley 462 en Chiriquí, fue pospuesto hasta 2028.

La audiencia estaba prevista para este lunes 23 de noviembre de 2026, pero el Tribunal de Juicio decidió reprogramarla mientras se resuelven los recursos pendientes presentados por las partes en el proceso.

La postergación obedece a una apelación presentada por la defensa contra una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió un amparo de garantías constitucionales promovido por la Fiscalía. La acción surgió luego de que se excluyeran algunas pruebas que el Ministerio Público considera relevantes para la investigación.

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El dirigente acusado de presuntos delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales; asociación ilícita; contra la Administración Pública y contra la personalidad jurídica del Estado, por su participación en protestas y cierres de vías registrados en Chiriquí.

Los hechos investigados ocurrieron el 12 de mayo de 2025, en el distrito de Bugaba, durante manifestaciones contra la Ley 462, que incluyeron bloqueos de carreteras y acciones que afectaron, incluso, el aeropuerto. Por este caso, la Fiscalía solicita penas de hasta 16 años de prisión.

Por este caso también están sindicados otros seis obreros que participaron de las manifestaciones.

El Tribunal decidió esperar a que se resuelvan los recursos interpuestos antes de celebrar el juicio oral, cuya nueva fecha quedó fijada para 2028.