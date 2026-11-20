El Ministerio Público solicitó una pena principal de 50 años de prisión y, como pena accesoria, la prohibición de portar armas por el mismo periodo.

Dos hombres de 27 y 30 años enfrentarán juicio oral por el ataque armado que acabó con la vida de un estudiante y dejó a otro herido en los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV), durante una práctica de campo de la carrera de Ciencias Agropecuarias, el 7 de junio de 2024.

La jueza de garantías de Veraguas, Iris Márquez, dictó el Auto de Apertura a Juicio contra los acusados por delitos contra la vida y la integridad personal, contra el patrimonio económico y contra la seguridad colectiva.

El Tribunal de Juicio Oral realizará la audiencia el 21 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m., en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Santiago.

De acuerdo con información compartida por el Órgano Judicial, durante la audiencia de fase intermedia, la juzgadora admitió más de 150 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, presentadas por el fiscal Moisés Tuñón y el defensor particular Joel Rincón Toribio.

El Ministerio Público solicitó una pena principal de 50 años de prisión y, como pena accesoria, la prohibición de portar armas por el mismo periodo.

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¿Cómo ocurrió el ataque en el CRUV?

El hecho se registró la mañana del viernes 7 de junio de 2024, cuando varios hombres llegaron a los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas y dispararon contra un grupo de estudiantes de Ciencias Agropecuarias que realizaban una práctica de campo.

Como resultado del ataque, Álvaro Leones Álvarez, de 27 años, murió en el lugar, mientras que otro estudiante sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida.

En su momento, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, informó sobre el ataque armado a través de su cuenta de X. Posteriormente, la Policía confirmó el hecho.

Las autoridades vincularon el ataque con disputas entre bandas criminales.

Con la emisión del auto de apertura a juicio, el proceso pasa a la etapa en la que el Tribunal de Juicio Oral deberá determinar la responsabilidad penal de los dos acusados.