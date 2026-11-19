Como parte de la sentencia, también se establecieron indemnizaciones para las víctimas por montos de $1,615,811.11, $900,000 y $1,770,000 .

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo, en relación con la tragedia ocurrida en el PH Breeze, en Costa del Este, donde tres personas murieron y una joven sobrevivió con una lesión medular permanente.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena se produjo luego de que se emitiera un veredicto de culpabilidad. Como pena accesoria, la mujer también recibió la inhabilitación para ejercer la ingeniería civil durante un año, una vez cumplida la pena principal.

Además, la empresa constructora involucrada en el proyecto recibió la suspensión de su licencia de construcción en todo el territorio nacional por un periodo de cinco años.

Como parte de la sentencia, también se establecieron indemnizaciones para las víctimas por montos de $1,615,811.11, $900,000 y $1,770,000.

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¿Qué ocurrió en el PH Breeze?

La tragedia ocurrió el 28 de marzo de 2018, cuando un vehículo Mini Cooper rojo cayó desde el cuarto nivel del estacionamiento del edificio e impactó contra la vía pública.

El accidente provocó la muerte de tres personas, entre ellas un padre, su hija y un joven de 20 años. Una cuarta persona sobrevivió, pero quedó con una lesión medular permanente.

Según las investigaciones del Ministerio Público, durante la construcción del PH Breeze, entre 2008 y 2011, se incumplieron disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá de 2004 (REP-2004).

La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, sustentó la responsabilidad penal en la presunta inobservancia del deber de cuidado durante la edificación de una estructura que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

En el proyecto también participó una ingeniera residente, cuya responsabilidad fue objeto del proceso judicial.