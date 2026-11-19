La juez de garantías, Yamileth Calderón, decretó un receso abierto en la audiencia contra Erick Muñoz Pérez, el segundo sospechoso del ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez del periódico La Prensa el pasado sábado 14 de noviembre en horas de la madrugada.

Se conoció que el hombre que fue aprehendido en horas de la mañana de este miércoles se encuentra recluido en el Hospital Santo Tomás, a causa de una lesión que presenta en una de sus piernas y por la que podría ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Por parte del Ministerio Público, a la diligencia acudió a la audiencia de control de garantías la fiscal superior Leyda Sáenz.

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Por este caso se encuentra bajo detención provisional el conductor del taxi que habría llevado al autor materia del hecho hasta la calle donde se ubica la casa de Rodríguez en la barriada Brisas del Golf, Panamá.

La Fiscalía, durante la audiencia contra este primer sospechoso, presentó videos de cámaras de videovigilancia que ubican al conductor con otro hombre en una estación de combustible próxima al sitio, además, se les ve comprar lo que sería gasolina y lo depositaron en un tanque blanco.

Al conductor, Luis Adriel Valiente Ortega, se le calificó como cómplice primario; además, se le imputaron cargos por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de incendiarismo.