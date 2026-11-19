Los tres hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante la madrugada, luego de que una alarma alertara sobre movimientos inusuales dentro de la sucursal bancaria. No lograron sustraer dinero y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres hombres fueron llevados al Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora este jueves 19 de noviembre, para enfrentar una audiencia ante un juez de garantías, luego de ser aprehendidos por la Policía Nacional por el hurto en una sucursal del Banco General, ubicada en Plaza Nuevo Tocumen.

En audiencia se llegó a acuerdos de pena y fueron condenados a 5 años de prisión. La defensa legal de dos de los asaltantes solicitó reemplazo de pena por trabajo comunitario, la cual fue admitida por el juez y deberán cumplir con la medida durante 5 años de forma consecutiva, según informó el Ministerio Público.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de noviembre, cuando la alarma de la entidad bancaria alertó sobre la presencia de personas y movimientos inusuales en el interior del establecimiento. Al llegar al lugar, los agentes policiales tuvieron que forzar parte de una de las puertas para ingresar. Una vez dentro, ubicaron a los tres hombres, quienes fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados bajo custodia policial en un bus de la institución.

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Los condenados no lograron sustraer dinero de la entidad bancaria. Posteriormente, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que deberá desarrollar las investigaciones para determinar su presunta participación en el hecho.

Familiares de los aprehendidos permanecieron en los exteriores del Sistema Penal Acusatorio a la espera de los resultados de la audiencia.

Con información de Hellen Concepción