Los tres aprehendidos, junto con los indicios recolectados en el lugar, fueron puestos de inmediato a órdenes del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones y trámites legales correspondientes.

Ciudad de Panamá/Miembros de la Policía Nacional lograron la aprehensión en flagrancia de tres hombres que intentaban cometer un hurto dentro de una entidad bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde los sospechosos fueron sorprendidos en el interior del local tras activarse las alertas de seguridad.

De acuerdo con los informes preliminares, los individuos presuntamente lograron acceder a las instalaciones del Banco General tras abrir un boquete en el techo del inmueble.

Nota relacionada: Refuerzan vigilancia policial en Bugaba tras doble homicidio

Durante la inspección realizada por las unidades en la escena, se ubicaron cinco maletas vacías que los sospechosos aparentemente pretendían utilizar para sustraer dinero u objetos de valor de la sucursal.

Los tres aprehendidos, junto con los indicios recolectados en el lugar, fueron puestos de inmediato a órdenes del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones y trámites legales correspondientes.