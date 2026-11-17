La medida contempla el despliegue de más de 100 unidades de Senafront, que se sumarán a las acciones de vigilancia y prevención para atender los hechos delictivos.

Bugaba, Chiriquí/La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) reforzarán la presencia de unidades y los operativos de seguridad en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, tras el doble homicidio registrado en este sector.

La medida contempla el despliegue de más de 100 unidades de Senafront, que se sumarán a las acciones de vigilancia y prevención para atender los hechos delictivos y ubicar a las personas presuntamente vinculadas con este crimen.

El alcalde de Bugaba, Rafael Quintero, indicó que se desarrollarán acciones preventivas y operativas de manera permanente durante las próximas semanas, especialmente ante la proximidad de las celebraciones de fin de año.

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“Se tendrán acciones tanto preventivas como operativas en las próximas horas en el distrito de Bugaba. Van a continuar de una manera permanente. En las próximas horas estaremos anunciando qué se va a traer y todo lo que viene en los próximos días, sobre todo en este mes de noviembre y diciembre”, manifestó Quintero.

Por su parte, Adolfo Tejeira, jefe de la Brigada Occidental de Senafront, señaló que las distintas instituciones que integran la fuerza pública unirán esfuerzos para fortalecer sus capacidades operativas y garantizar la seguridad de la población.

Las unidades desplegadas realizarán patrullajes, labores de vigilancia y operativos en distintos puntos del distrito, con especial atención a la búsqueda de los presuntos responsables del doble homicidio.

Las autoridades adelantaron que las acciones de seguridad se mantendrán de forma permanente como parte de las medidas para prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la tranquilidad en Bugaba.

Con información de Demetrio Ábrego