Las aprehensiones se realizaron durante la operación Control Portuario 2, como parte de una investigación iniciada en mayo de 2025, tras el decomiso de 1,136.56 kilogramos de cocaína que tenían como destino Noruega.

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis personas fueron aprehendidas durante la operación Control Portuario 2, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón, en coordinación con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Según las autoridades, los aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en puertos panameños. Entre ellos figuran trabajadores portuarios y transportistas.

Las diligencias se realizaron durante la mañana de este martes en distintos sectores de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, incluido un puerto ubicado en esta última provincia. Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron indicios relacionados con una investigación por el delito de tráfico internacional de drogas. Además, se notificó una aprehensión a una persona recluida en el centro penitenciario La Joya.

El Ministerio Público indicó que el caso se remonta a mayo de 2025, cuando fue decomisado un contenedor que transportaba 999 paquetes con un total de 1,136.56 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La carga tenía como destino final la ciudad de Larvik, en Noruega.

Tras las aprehensiones, los investigados serán puestos a disposición de un tribunal de garantías. Ante esta instancia, los fiscales solicitarán la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.