Identifican a las dos estadounidenses asesinadas en Bugaba; autoridades siguen en buscan a los responsables

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Bishop, quien residía en Sortová y se dedicaba a la producción de cacao, y Desiree Williams, una amiga que había viajado desde Costa Rica para visitarla. La Policía Nacional informó que todavía no hay personas retenidas y que los operativos se mantienen en distintos puntos de Bugaba y la frontera.

Bugaba, Chiriquí/Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos sectores del distrito de Bugaba, en Chiriquí, y en áreas de la frontera entre Panamá y Costa Rica, para ubicar a las personas implicadas en el asesinato de dos mujeres extranjeras, de 60 y 62 años, ocurrido la noche del pasado sábado en la comunidad de El Mamey, en Sortová.

La Policía Nacional informó que, hasta el momento, no hay personas retenidas por este caso. En las acciones participan unidades de esa institución, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Como parte de las diligencias, se realizan labores de seguimiento e inteligencia mediante el Centro Binacional Panamá-Costa Rica, además de incursiones en áreas cercanas al lugar donde ocurrió el doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Bishop, ciudadana estadounidense de 62 años que residía en Sortová, donde se dedicaba a la producción de cacao, y Desiree Williams, también de nacionalidad estadounidense, quien había viajado desde Costa Rica para visitarla. El doble asesinato generó nuevos llamados a fortalecer las políticas públicas para prevenir los femicidios y otras manifestaciones de violencia contra las mujeres.

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Tania Wald, del Fondo de Seguridad y Protección a la Mujer, pidió incrementar las acciones del Estado para enfrentar estos delitos. A su juicio, los casos de femicidio y violencia de género, en lugar de disminuir, muestran una tendencia al incremento.

Wald también señaló la necesidad de establecer políticas que permitan ampliar los derechos de las mujeres y fortalecer las medidas contra quienes atenten contra la vida de ellas o de sus hijos.

Por su parte, el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Rlmer Cerrud, consideró necesario que tanto la población como las autoridades tomen mayor conciencia sobre este tipo de delitos. Cerrud planteó que las políticas públicas también deben contemplar acciones de apoyo a la salud mental de las comunidades, como parte de los esfuerzos para reducir los hechos de violencia de género y los femicidios.

Con información de Demetrio Ábrego