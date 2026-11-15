Dos mujeres estadounidenses son asesinadas en una propiedad en Bugaba

Las autoridades mantienen las diligencias para identificar y ubicar a los responsables, así como esclarecer las circunstancias del crimen.

Bugaba, Chiriquí/Un doble homicidio registrado la noche del sábado 14 de noviembre conmocionó a residentes del sector de El Mamey, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, donde dos mujeres de nacionalidad estadounidense fueron asesinadas dentro de su propiedad.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro individuos habrían ingresado a la residencia de las extranjeras y les ocasionaron la muerte. Las víctimas tenían entre 60 y 70 años, según confirmó Julio Vergara, fiscal superior de Chiriquí.

El funcionario indicó que el Ministerio Público se encuentra en una etapa preliminar de investigación y que el caso es abordado como femicidio, debido a las circunstancias en que ocurrió la muerte de ambas mujeres.

Entre las posibles líneas de investigación figura el robo. Algunos residentes del área señalaron esta posibilidad ante las autoridades; sin embargo, las causas del doble homicidio todavía no han sido establecidas oficialmente.

Las autoridades mantienen las diligencias para identificar y ubicar a los responsables, así como esclarecer las circunstancias del crimen.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de El Mamey, una comunidad apartada cuya actividad económica está vinculada principalmente a la agricultura. Vecinos manifestaron su consternación y señalaron que no recuerdan un suceso de estas características en la localidad.

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Con información de Iván Saldaña