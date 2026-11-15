Atentado contra Rolando Rodríguez: Policía pide ayuda para ubicar a Luis Adriel Valiente Ortega

De acuerdo con información publicada por La Prensa, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el taxi que llegó a la residencia del periodista.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional mantiene la búsqueda de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como uno de los presuntos implicados en el atentado con explosivos contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

La institución divulgó un aviso de búsqueda en sus redes sociales, en el que solicita la colaboración ciudadana para ubicar a Valiente Ortega, contra quien se ha girado una orden de aprehensión por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

Las diligencias investigativas, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, permitieron identificar al sospechoso, quien presuntamente estaría vinculado con el hecho en el que una residencia fue incendiada.

De acuerdo con información publicada por La Prensa, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el taxi que llegó a la residencia del periodista. Posteriormente, el propietario del vehículo fue interrogado por las autoridades y manifestó que había alquilado el automóvil a Valiente Ortega.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo descendió de un taxi y lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda. La detonación provocó un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje y parte del techo de la residencia.

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La esposa del periodista se encontraba en la vivienda al momento del ataque, pero logró salir. Rodríguez, por su parte, no estaba en la ciudad cuando ocurrió el hecho. El incidente dejó daños materiales.

La Policía Nacional ofrece una recompensa de 2,000 dólares a quien proporcione información que permita dar con el paradero de Valiente Ortega.

Las personas que tengan información pueden comunicarse de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 o 511-9081.

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La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de este hecho.

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