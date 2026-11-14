Rolando Rodríguez regresa a su casa tras atentado: 'Esto pudo haber causado un daño mayor'

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de ingresar a su vivienda, donde las autoridades mantienen las investigaciones, Rodríguez reconoció que siente impotencia por lo ocurrido, debido a que el incidente pudo haber terminado con la pérdida de vidas humanas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El periodista Rolando Rodríguez manifestó su preocupación por las consecuencias del atentado incendiario contra su residencia y advirtió que este hecho podría provocar autocensura no solo en los medios de comunicación y los periodistas, sino también entre los ciudadanos que expresan sus opiniones en redes sociales.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de ingresar a su vivienda, donde las autoridades mantienen las investigaciones, Rodríguez reconoció que siente impotencia por lo ocurrido, debido a que el incidente pudo haber terminado con la pérdida de vidas humanas.

“No puedo disimular mis sentimientos de impotencia porque esto pudo haber causado un daño mayor con la afectación de una vida. Pero afortunadamente fueron solamente daños materiales”, expresó.

El periodista señaló que el incendio puso en peligro la vida de su esposa, quien padece una enfermedad crónica y tuvo dificultades para salir de la residencia mientras las llamas se propagaban.

“Las llamas sí estaban altas, como ustedes pueden ver. Es un techo alto y llegó el fuego hasta el techo, así que al salir, las llamas estaban altas y el incendio consumió rápidamente los vehículos y parte del techo”, relató.

Rodríguez consideró que lo ocurrido trasciende el ámbito del ejercicio periodístico y representa una amenaza para la tranquilidad social del país. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Puedes leer: Rolando Rodríguez sobre atentado: 'Esto cambia las reglas del juego en Panamá'

“Es una puerta ancha que se ha abierto y que sabemos cómo se ha abierto, pero no sabemos cómo se va a cerrar si esto continúa”, advirtió.

Temor a la autocensura

Rodríguez sostuvo que el atentado podría tener repercusiones en la libertad de expresión de ciudadanos que utilizan las redes sociales para manifestar sus opiniones.

“Si eso se lo hicieron a un periodista, ¿por qué a mí no me lo pueden hacer?”, planteó al explicar el temor que podría surgir entre quienes cuestionan o denuncian situaciones de interés público.

A su juicio, este escenario puede generar autocensura entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, quienes podrían limitar sus opiniones por miedo a convertirse en las próximas víctimas.

“Esto es más grave que el simple hecho de que esto tiene un alcance a un periodista o a un medio de comunicación”, afirmó.

Puedes leer: Gremios periodísticos y organismos condenan atentado en residencia de Rolando Rodríguez y piden investigar

Periodistas preparan publicaciones conjuntas

Pese a lo ocurrido, Rodríguez aseguró que continuará con su trabajo periodístico y adelantó que la próxima semana publicará una serie de entregas sobre una investigación.

Indicó que ha recibido propuestas de medios de comunicación nacionales e internacionales interesados en participar o replicar simultáneamente esas publicaciones.

Para el periodista, esta respuesta demuestra la unión del gremio y representa un mensaje frente a las amenazas.

“No nos van a amedrentar”, afirmó.

Mira también: Mulino rechaza acción violenta contra periodista Rolando Rodríguez y asegura que investigan el hecho

Rodríguez reconoció que el ejercicio del periodismo implica riesgos, pero sostuvo que la posibilidad de denunciar actos de corrupción y contribuir a que sean investigados penalmente es una de las mayores satisfacciones de su profesión.

“La satisfacción de ver que la corrupción es denunciada y es objeto de investigaciones penales, para mí lo es todo”, expresó, al reiterar su llamado a los periodistas a no dejarse intimidar por situaciones como esta.