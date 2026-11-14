Rolando Rodríguez sobre atentado: 'Esto cambia las reglas del juego en Panamá'

Ciudad de Panamá, Panamá/El periodista y subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, advirtió que el ataque ocurrido en su residencia representa un riesgo para la libertad de expresión y la democracia panameña, al considerar que este hecho podría generar un efecto intimidatorio no solo entre los comunicadores, sino también entre los ciudadanos que expresan sus opiniones públicamente.

“Si bien esto ha sido un atentado contra la vida mía y la de mi familia, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego en Panamá, porque ahora todos vamos a estar expuestos a este tipo de cosas”, manifestó Rodríguez durante una conferencia de prensa convocada por la Corporación La Prensa (Corprensa).

El periodista sostuvo que lo ocurrido trasciende su situación personal y debe ser entendido como un ataque contra los medios de comunicación, los periodistas y cualquier ciudadano que ejerza su derecho a expresarse libremente.

“Tenemos que ver este ataque como un ataque, no a un periodista de La Prensa, un ataque al medio de comunicación, a los periodistas en general. Incluso a aquel ciudadano que se atreve a levantar su voz en las redes sociales”, expresó.

Rodríguez consideró que este tipo de acciones puede provocar que las personas piensen dos veces antes de expresar sus opiniones. Recordó que, hasta ahora, las diferencias y controversias relacionadas con publicaciones periodísticas se habían resuelto mediante los tribunales de justicia.

“La persona que hizo este cobarde atentado ha querido ser juez y verdugo, ha atentado contra valores de la democracia panameña, ha atentado contra la libertad de expresión, no solamente mía, sino la de todos”, afirmó.

El periodista también hizo un llamado a la sociedad panameña para rechazar cualquier manifestación de violencia contra quienes ejercen el periodismo o participan en el debate público.

Puedes leer: Gremios periodísticos y organismos condenan atentado en residencia de Rolando Rodríguez y piden investigar

Investigación sobre contratos de Etesa

Durante la conferencia, Rodríguez confirmó que se encontraba trabajando en una investigación periodística relacionada con contratos otorgados por una empresa estatal a otra compañía. Precisó que el trabajo está vinculado con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y que llevaba varios meses recopilando información.

Explicó que la semana anterior había enviado cuestionarios para recibir las versiones de las personas que serían mencionadas en los reportajes. Sin embargo, aclaró que no tiene pruebas que vinculen a esas personas con lo ocurrido en su residencia.

El periodista indicó que la persona que habría participado materialmente en el hecho conocía su domicilio y se dirigió directamente hacia su vehículo, pese a que había dos automóviles estacionados en el garaje.

“Este es el autor material, pero dudo mucho que sea el autor intelectual”, señaló, aunque reconoció que no cuenta con pruebas para confirmar esa hipótesis.

También informó que el Ministerio Público ya adelanta una investigación y que la institución le ofreció medidas de protección para resguardar su integridad y la de su familia.

Mira también: Mulino rechaza acción violenta contra periodista Rolando Rodríguez y asegura que investigan el hecho

La Prensa pide que el caso llegue hasta las últimas consecuencias

Por su parte, Jorge Molina Mendoza, presidente y director de Corprensa, manifestó su preocupación por lo sucedido y sostuvo que el ejercicio del periodismo no puede estar condicionado por actos de violencia.

“La prensa no cree en la violencia. Nuestras armas son la tinta y el papel”, expresó.

Molina señaló que la corporación colaborará con el Ministerio Público para que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. Según explicó, la Fiscalía se activó de oficio y la investigación se desarrolla por el delito de incendiarismo, dentro de los delitos contra la seguridad colectiva.

Te puede interesar: Ministerio Público investiga por incendiarismo el atentado en vivienda de Rolando Rodríguez

El presidente de Corprensa también informó que recibió una llamada del presidente de la República y comunicaciones del procurador general de la Nación, quienes manifestaron su preocupación por lo ocurrido.

Agregó que personal de la Procuraduría acudió a la residencia de Rodríguez y continuó las diligencias, incluyendo conversaciones con vecinos.

Molina destacó, además, las muestras de solidaridad de gremios periodísticos nacionales e internacionales y consideró que la respuesta de la sociedad debe ser de rechazo a cualquier acción que amenace la libertad de expresión.

Mientras avanzan las investigaciones, Rodríguez reiteró que el hecho debe generar una reflexión nacional sobre los riesgos que representa la violencia contra periodistas y ciudadanos, y la necesidad de proteger el ejercicio de la libertad de expresión en Panamá.