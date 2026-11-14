Ministerio Público investiga por incendiarismo el atentado en vivienda de Rolando Rodríguez

La Fiscalía Superior de San Miguelito inició las diligencias para esclarecer el hecho que podría constituir el delito de incendiarismo. El Ministerio Público busca determinar las responsabilidades.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por incendiarismo, tras el hecho ocurrido en perjuicio de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del Diario La Prensa.

Más temprano, el Diario La Prensa denunció un atentado contra la vivienda del periodista ubicada en Brisas del Golf.

El caso está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que inició las diligencias por la posible comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

Agentes de la Policía Nacional participaron de las diligencias, según informó la entidad.

De acuerdo con una publicación de La Prensa, el incidente se registró aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto directamente contra la vivienda, lo que provocó una explosión y, posteriormente, un incendio.

El diario informó que la esposa del periodista se encontraba durmiendo en la residencia junto a sus mascotas cuando ocurrió el hecho. La mujer logró salir ilesa. Rodríguez, por su parte, no se encontraba en la ciudad de Panamá.

Según la publicación, el incendio alcanzó dos vehículos que estaban estacionados en el garaje de la propiedad. El medio también compartió videos que muestran las llamas durante el incidente y las condiciones en las que quedó la vivienda.

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Fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se trasladaron al lugar para recopilar evidencias y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La institución indicó que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se identifican otros posibles delitos.

La Procuraduría también rechazó cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, al considerar que son principios esenciales de una sociedad democrática.

Gremios periodísticos, empresariales, organismos internacionales y el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, condenaron el hecho.

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