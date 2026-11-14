Mulino rechaza acción violenta contra periodista Rolando Rodríguez y asegura que investigan el hecho

El pronunciamiento del mandatario se produce luego de que el diario informara sobre un incidente registrado aproximadamente a las 2:30 a.m. en la vivienda de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó la acción violenta reportada en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y expresó su solidaridad con el comunicador.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X este sábado 14 de noviembre, el mandatario aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan lo ocurrido.

Mulino indicó que las diligencias se desarrollan de manera "objetiva y eficiente", con el propósito de recopilar las pruebas y entregarlas a la justicia.

"Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia", manifestó el presidente.

Asimismo, informó que comunicó su posición al director de La Prensa, Jorge Molina, a quien expresó su solidaridad ante lo ocurrido.

El pronunciamiento del mandatario se produce luego de que el diario informara sobre un incidente registrado aproximadamente a las 2:30 a.m. en la vivienda de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, donde, según la publicación, un individuo llegó en un taxi y lanzó un objeto que provocó una explosión y un incendio.

La esposa del periodista se encontraba en la residencia al momento del hecho y logró salir ilesa, según informó el medio.

Por su parte, fuentes del Ministerio Público confirmaron a TVN Noticias que la Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito inició una investigación.

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