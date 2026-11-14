La Prensa denuncia 'atentado' contra la vivienda de Rolando Rodríguez, su subdirector asociado

Según la publicación del Diario La Prensa, el incendio alcanzó dos vehículos que estaban estacionados en el garaje de la propiedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito inició una investigación por un hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ubicada en Brisas del Golf.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a TVN Noticias que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con una publicación de La Prensa, el incidente se registró aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto directamente contra la vivienda, lo que provocó una explosión y, posteriormente, un incendio.

El diario informó que la esposa del periodista se encontraba durmiendo en la residencia junto a sus mascotas cuando ocurrió el hecho. La mujer logró salir ilesa. Rodríguez, por su parte, no se encontraba en la ciudad de Panamá.

Según la publicación, el incendio alcanzó dos vehículos que estaban estacionados en el garaje de la propiedad. El medio también compartió videos que muestran las llamas durante el incidente y las condiciones en las que quedó la vivienda.

La Prensa señaló que lo ocurrido se produjo en momentos en que Rodríguez preparaba una publicación relacionada con exfuncionarios del actual gobierno y un contratista. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que exista una relación entre esa investigación periodística y el hecho ocurrido en la residencia.

El Ministerio Público deberá determinar las circunstancias en que se produjo el incidente y establecer las posibles responsabilidades.

Reacciona la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también reaccionó a lo ocurrido y condenó enérgicamente el hecho, al que calificó como un "brutal atentado" contra la vivienda de Rolando Rodríguez. La organización consideró que se trata de un ataque de extrema gravedad y pidió una investigación inmediata para esclarecer lo sucedido, además de garantías de protección para el periodista y su familia.