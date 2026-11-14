Gremios periodísticos y organismos condenan atentado en residencia de Rolando Rodríguez y piden investigar

La SIP condenó enérgicamente lo ocurrido y calificó el hecho como un "brutal atentado" contra la vivienda de Rodríguez.

El incidente registrado en la madrugada de este sábado 14 de noviembre en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, generó pronunciamientos de rechazo y solidaridad por parte de organizaciones empresariales y gremios periodísticos, que exigieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó su repudio al hecho y advirtió sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y el Estado de derecho.

En un comunicado, la organización señaló que Panamá no puede tolerar ataques contra la libertad de expresión y sostuvo que la respuesta de las autoridades debe estar a la altura de la gravedad de lo ocurrido. También pidió una investigación diligente para establecer la verdad y aplicar la ley a quienes resulten responsables.

“La libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo son garantías esenciales de toda sociedad democrática. Cuando se pretende imponer el silencio mediante la violencia, lo que está en riesgo no es solo una voz, sino la libertad de toda una nación”, manifestó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cciap.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) condenó lo que calificó como un presunto atentado contra la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf.

El gremio manifestó preocupación por los daños materiales y porque la esposa del periodista se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió el incidente. Además, señaló que el hecho se produjo en el contexto de investigaciones periodísticas de interés público que Rodríguez adelanta junto a su equipo editorial.

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Conape solicitó al Ministerio Público y a los estamentos de seguridad una investigación rigurosa y transparente para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. También expresó su solidaridad con el periodista y su familia, y aseguró que dará seguimiento al curso de las investigaciones.

En tanto, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron el hecho y lo describieron como un atentado contra la residencia del subdirector asociado de La Prensa.

Las organizaciones indicaron que, según su pronunciamiento, un artefacto fue lanzado contra la vivienda durante la madrugada, provocando una explosión y un incendio que alcanzó dos vehículos. También destacaron que la esposa del periodista se encontraba en el interior de la casa y logró salir ilesa.

Los gremios advirtieron que lo ocurrido representa una amenaza para el ejercicio del periodismo, especialmente para quienes realizan investigaciones y fiscalizan al poder. Por ello, exigieron una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer cómo ocurrió el hecho, determinar el móvil e identificar a todos los responsables.

Pronunciamientos internacionales

A estas reacciones se sumaron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y EditoRed, Asociación de Editores de Medios de Comunicación de Europa, América Latina y el Caribe.

La SIP condenó lo que calificó como un “brutal atentado” contra la vivienda de Rodríguez y consideró que se trata de un ataque de extrema gravedad que requiere una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia.

EditoRed también expresó su solidaridad con Rodríguez, sus familiares y el equipo de La Prensa. La organización pidió una investigación pronta, exhaustiva e independiente, así como medidas de protección para los afectados.

En su comunicado, recordó que Rodríguez recibió un reconocimiento en marzo durante su congreso en Alcalá de Henares, España, tras ser seleccionado por sus colegas por su trabajo periodístico.