Hombre de 67 años muere tras ser apuñalado por su sobrino en Bugaba

En lo que va del año 2026, en Chiriquí, se han registrado 30 homicidios.

Bugaba, Chiriquí/Un hombre de 67 años murió luego de recibir dos heridas con arma blanca, presuntamente causadas por su sobrino, de 44 años, durante una discusión familiar registrada la noche del lunes 2 de noviembre en una residencia de La Concepción, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Roberto Monterrey, de la Zona Policial de Chiriquí, informó que el hecho se produjo en medio de una riña entre familiares, en la que el hombre de 44 años agredió a su tío con un arma blanca.

Según explicó, el adulto mayor sufrió dos heridas y falleció a consecuencia de la agresión.

Monterrey indicó que, de acuerdo con información proporcionada por familiares, el presunto agresor tendría problemas psiquiátricos.

Tras el incidente, el hombre fue retenido y entregado a las autoridades junto con el arma presuntamente utilizada en el ataque.

El Ministerio Público adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En lo que va del año 2026, en Chiriquí, se han registrado 30 homicidios.

Con información de Demetrio Ábrego