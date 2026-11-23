La prevención de la violencia doméstica no es responsabilidad exclusiva de quien la sufre. Los familiares, vecinos y amigos también pueden desempeñar un papel importante al ofrecer apoyo cuando identifican señales de maltrato.

Detrás de una puerta cerrada, el lugar que debería ser el más seguro del mundo puede convertirse en una trampa silenciosa. La violencia doméstica no siempre deja marcas visibles en la piel, pero sí cicatrices profundas en la vida de miles de mujeres que enfrentan el miedo dentro de su propio hogar.

Cada año, más de una decena de mujeres mueren a causa de la violencia doméstica. Algunas soportaron durante años un círculo de maltrato, guardando silencio por temor a las consecuencias. Quienes viven esta realidad saben lo difícil que puede ser reconocer el peligro y encontrar la salida.

Cada día, decenas de mujeres en Panamá levantan el teléfono en busca de ayuda para escapar de la violencia que sufren en casa. Las cifras mantienen encendidas las alarmas de las autoridades y organizaciones sociales, pues las agresiones físicas, psicológicas y económicas continúan siendo un problema que requiere atención urgente.

Pero detrás de cada estadística hay una historia de lucha, miedo y supervivencia. Una de ellas es la de Angeline Batista, quien decidió abrir nuevamente un espacio en su vida para contar lo que vivió. Junto a su hijo, enfrentó las consecuencias de la violencia doméstica.

En su caso, la violencia estuvo a punto de costarle la vida. Recibió tres disparos que la mantienen en silla de ruedas desde hace ocho años.

¿Cómo identificar cuándo una relación comienza a convertirse en un entorno peligroso? Muchas veces, el maltrato avanza progresivamente y, cuando ciertas conductas se normalizan, resulta más difícil reconocer las señales de alerta. Para identificar y medir estos comportamientos existe una herramienta conocida como el violentómetro.

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El amor sano no controla, no aísla ni humilla. Sin embargo, durante el noviazgo o la convivencia, algunas manifestaciones de violencia suelen justificarse con frases como «es por tu bien» o «es porque te quiero».

La prevención de la violencia doméstica no es responsabilidad exclusiva de quien la sufre. Los familiares, vecinos y amigos también pueden desempeñar un papel importante al ofrecer apoyo cuando identifican señales de maltrato.

En esta labor también participa FUNDAMORGAN, organización que desde 2017 ha atendido a 3,900 mujeres, recibido 2,000 quejas y acompañado 120 procesos relacionados con mujeres víctimas de maltrato.

¿En qué momento una relación deja de ser sana?

Este año se desarrolla la campaña «Y tú, ¿qué haces frente a la violencia?», que propone tres acciones fundamentales: reconocer, cuestionar y actuar.

¿Por qué es importante? Porque existen manifestaciones de violencia que vemos todos los días y que, poco a poco, hemos dejado de reconocer:

Lo que normalizamos se vuelve invisible y lo que no reconocemos difícilmente podemos cambiarlo.

El primer paso para salir de un entorno violento es reconocer que existe una salida. Contar con una red de apoyo familiar y social puede marcar la diferencia entre permanecer en silencio y tener una nueva oportunidad.

El amor verdadero no lastima, no encierra ni apaga la luz de nadie. Aprender a reconocer las señales de violencia a tiempo es un acto de amor propio y un paso fundamental para construir relaciones basadas en el respeto y la libertad.

No a la violencia contra las mujeres.

¿Necesitas ayuda? Estas son las líneas de auxilio: