Pero ¿dónde está ubicada esta falla, qué extensión tiene y qué podría ocurrir si se produce un movimiento sísmico asociado a ella?

Panamá está atravesada por diferentes sistemas de fallas geológicas, algunos ubicados cerca de zonas densamente pobladas. Entre ellos figura la falla de Pedro Miguel, una estructura que ha despertado interés tras los recientes movimientos sísmicos y que plantea interrogantes sobre la amenaza que representa para la capital y sus alrededores.

"Es una falla de tipo lateral derecho, donde el bloque tectónico de la derecha se mueve con respecto al izquierdo, se mueven lateralmente", explicó Néstor Luke, director del Instituto de Geociencia.

Pero ¿dónde está ubicada esta falla, qué extensión tiene y qué podría ocurrir si se produce un movimiento sísmico asociado a ella?

De acuerdo con los estudios geológicos, el sistema de fallas de Pedro Miguel atraviesa el área central de la ciudad de Panamá, desde las proximidades de Chilibre hasta un sector cercano a la isla de Taboga. En tierra firme, se le atribuye una extensión aproximada de entre 30 y 35 kilómetros.

Julisa Sanjur, geóloga catedrática de la Universidad de Panamá, manifestó que en todo Panamá hay sistemas de fallas que aún se están reconociendo, afirmando que esta es una ciencia que necesita mucho apoyo económico para hacer un dictamen verídico de cualquier comportamiento que se dé.

Aunque su comportamiento merece atención y seguimiento científico, los especialistas advierten que no existe un calendario que permita anticipar cuándo ocurrirá un terremoto. Tampoco es posible determinar la fecha de un próximo movimiento sísmico.

Una de las principales interrogantes es qué magnitud podría alcanzar un terremoto asociado a esta estructura geológica.

Sin embargo, las consecuencias de un evento sísmico no dependen únicamente de la magnitud, sino también de las condiciones del suelo, la calidad de las construcciones y el cumplimiento de las normas de ingeniería.

Ramiro Vargas, decano de Ingeniería de la Universidad Tecnológica, dijo que en la reglamentación panameña la amenaza de la falla de Pedro Miguel y otras como la de Gatún o Miraflores fueron incorporadas en el estudio de amenazas sísmicas con el que se diseñan las estructuras en Panamá.

En Panamá, el potencial de amenaza sísmica de la falla de Pedro Miguel está contemplado en el Reglamento Estructural Panameño, establecido desde 1984. Estas disposiciones buscan incorporar las condiciones sísmicas del territorio en los parámetros de diseño y construcción de las estructuras.

No obstante, no todas las edificaciones fueron levantadas bajo los mismos criterios. Los inmuebles construidos antes de la implementación de estas normas, así como aquellos que no cumplen las especificaciones técnicas, pueden presentar mayores condiciones de vulnerabilidad ante un terremoto.

Vargas considera que es necesario hacer una revisión para verificar las instalaciones esenciales como hospitales, bomberos, policías y escuelas para saber qué se necesita para que su capacidad sismoresistente mejore.

Por ello, los especialistas plantean ampliar las investigaciones, fortalecer el monitoreo sísmico y avanzar en estudios de microzonificación que permitan conocer cómo podrían responder los suelos en distintos sectores del país.

La falla de Pedro Miguel debe continuar bajo observación científica. Investigar su comportamiento y evaluar las condiciones de las edificaciones son acciones importantes para reducir la vulnerabilidad ante un eventual terremoto.

Aunque los movimientos de la Tierra no se pueden evitar ni predecir con exactitud, la población sí puede tomar precauciones, conocer las medidas de seguridad y prepararse para responder ante una emergencia sísmica.