Abrirle las puertas a una mascota se traduce en que la familia deberá llevar también una planificación económica, ya que mantenerlos saludables implica las visitas periódicas al veterinario, pero hay algo más que no podemos olvidar y es su aseo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Detrás de cada lamido, cada paseo y hasta ronroneos, hay una responsabilidad que se refleja en el bolsillo de los dueños. El cuidado de una mascota va más allá de su alimentación; es un compromiso que debe garantizar buena salud y bienestar, pero ¿A qué costo?

Regularmente, las mascotas llegan muy pequeñas, con miradas tiernas y patitas inquietas, pero delicadas. Tienen una gran capacidad para robarnos el corazón. Poco a poco van creciendo y dejan de convertirse en una simple mascota para ser un miembro más de la familia.

Tenerlas no es solo darle cariño, es asumir una responsabilidad que implica alimentación, vacunas, medicamentos y atención veterinaria.

De acuerdo a los médicos veterinarios, los costos varían, ya que todo dependerá de la especialidad que requieran.

Visitando una clínica veterinaria, conocimos a Kira, una husky que se ha convertido en una hija más para su dueño Gilberto. Tiene 4 años y nos cuenta que sus gustos por la alimentación son especiales, lo que le representa que su cuidado sea un poco más costoso. Al mes, sus gastos sobrepasan los 100 dólares.

Por ejemplo:

Alimentación B/. 100.00

Medicamentos para la cadera B/. 21.00

Pastilla contra pulgas y garrapatas B/. 26.00

Baño B/. 30.00

Masajes para la cadera B/. 30.00

Total: B/. 207.00

Abrirle las puertas a una mascota se traduce en que la familia deberá llevar también una planificación económica, ya que mantenerlos saludables implica las visitas periódicas al veterinario, pero hay algo más que no podemos olvidar y es su aseo.

Existen familias que son amantes de las mascotas y tienen varias en el hogar, pero muchas veces dicen estar obligadas a buscar alternativas más económicas en el alimento y que sea sostenible, pero cuando una de ellas en particular tiene una piel más delicada y debe ser atendida esporádicamente con un médico especialista, los gastos suelen ser muchos; al final,, las atenciones son muy similares a las que recibe un humano.

Detrás de cada cifra hay una historia de amor, compañía y lealtad que, en muchos casos, dura más de una década.

Pero llega un momento inevitable, la despedida. Entre el dolor de perder a ese compañero fiel, surge una pregunta: ¿Qué hacer cuando ya no está?

Horacio es el propietario de una funeraria y conoce de cerca ese dolor. Nos dice que incluso después de la partida, el amor también se expresa en la forma de decir adiós.

Regularmente, desde su centro ofrecen los servicios de cremación para todo tipo de mascotas y, como decirle adiós a una mascota no significa olvidarla, por eso dentro de cada paquete, a los clientes les obsequian un recuerdo que puede convertirse en un collar o una cajita con las cenizas de sus mascotas.

Al final, tener una mascota es asumir una responsabilidad, pero también abrirle el corazón a un amor incondicional. Uno que se mide en años de compañía, en huellas que no se borran y en recuerdos que sobreviven a la despedida. Porque ellos se van, pero el amor que nos dejaron se queda para siempre.