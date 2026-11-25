Las víctimas del femicidio y la violencia no son solo las mujeres. También están sus hijos, madres, hermanos y toda la familia. Pero son los hijos quienes se llevan la peor parte.

La violencia contra la mujer y sus consecuencias, entre ellas el femicidio, cambian la vida de las familias, pero las consecuencias más graves las sufren los hijos.

El 13 de noviembre del año pasado, el cuerpo de Maritza Tejeira fue encontrado cerca de la casa de su abuela, en San Carlos. El presunto responsable es su expareja.

Elizabeth Herrera es la mamá de Maritza y cuenta que, desde que ese hombre llegó a la vida de su hija, tuvo un presentimiento de madre. Lo veía muy patán. Por las noches la atacaba verbalmente y la golpeaba.

Meses antes de que la asesinaran, Maritza había escrito una carta para sus hijos, con motivo de la Navidad. En ella les pedía que la llevaran siempre en su memoria y en su corazón, que nunca la olvidaran, como si presintiera lo que le iba a pasar.

Maritza dejó tres hijos: William, Esaid y Emmanuel, este último con discapacidad intelectual.

Cuenta Elizabeth que ha visto a su nieto mayor llorando con la fotografía de su mamá. Explica que los niños tienen una discapacidad intelectual y que el mayor presenta un grado de retraso de tres años.

El 13 de noviembre, Maritza fue asesinada. Ha pasado un año y el presunto responsable todavía espera por una audiencia.

La abogada de familia Suky Yard advierte que esta abuela no solo asumió la custodia, sino que también debe cubrir todas las necesidades de sus nietos. Ella es una adulta que vive del día a día y se dedica a confeccionar artesanías.

Para esta abuela, su temor siempre fue que ese hombre también agrediera a sus nietos.

La abuela cuenta que el hombre golpeaba a su hija, quien ocultaba las lesiones y negaba las agresiones. Recuerda que, en una ocasión, su nieto mayor intentó defenderla porque el hombre tenía a su mamá agarrada del cuello.

La paidopsiquiatra Nilda Santamaría explica que estos niños, adolescentes y hasta adultos están afectados emocionalmente, independientemente de su discapacidad, porque también sienten y pueden llegar a creer que son culpables.

A pesar de sus necesidades y de vivir con una discapacidad, no reciben ningún beneficio de los programas de ayuda social. Sin embargo, Elizabeth asegura que, aun con las limitaciones económicas, sus nietos no dejarán de estudiar.

Su abuela trabaja para mantenerlos y pagar los pasajes, porque no quiere que pierdan la escuela.

Y es que las víctimas del femicidio y la violencia no son solo las mujeres. También están sus hijos, madres, hermanos y toda la familia. Pero son los hijos quienes se llevan la peor parte.

La doctora Santamaría habla sobre las secuelas que pueden sufrir estos niños, niñas y adolescentes. Explica que pueden convertirse en personas que reproduzcan la violencia o que la permitan, y que crezcan con temores, miedos y sentimientos de culpa.

Lo más doloroso, explica la abogada de familia Suky Yard, es cuando los niños deben acudir una y otra vez a las audiencias. No hay un cierre.

Yard agregó que son niños y niñas que, en la mayoría de los casos, presencian cómo le quitan la vida a su mamá. Muchas mujeres son asesinadas delante de sus hijos.

Las consecuencias en niños, niñas y adolescentes pueden incluir afectaciones emocionales y conductuales como:

Sentimientos de culpa y duelo.

Rechazo hacia el agresor.

Depresión y aislamiento.

Consumo de sustancias.

Conductas agresivas.

Bajo rendimiento escolar.

Alteraciones del sueño.

Pérdida del apetito o refugio en la comida.

Angie Batista es una guerrera. Así la define su hijo Roberto, quien, a sus 26 años, habla por primera vez de los más de nueve años de violencia que vivieron juntos. Recuerdos que, a pesar del tiempo, todavía lo acompañan.

Roberto es hijo de Angeline y cuenta que vivió todo lo que su mamá sufrió. Dice que tiene muchas imágenes que todavía se le vienen a la cabeza.

Angeline recuerda cómo era esa violencia que también afectó a su hijo y las secuelas que le dejó.

Hoy, siendo adulto, él todavía lleva esas secuelas, porque no es algo que se olvida de la noche a la mañana.

Fue testigo de los golpes y las agresiones constantes que su padrastro ejercía contra su madre. Muchas veces temió que ella no sobreviviera.

Roberto recuerda que su padrastro le pegaba todos los días a su mamá, por cualquier motivo, hiciera lo que hiciera. Llegó a pensar que iba a perderla.

Pero Roberto no se quedó como un simple testigo. Siendo adolescente, decidió que tenía que sacar a su madre de aquel infierno. Una noche buscó un vehículo, la ayudó a recoger sus cosas y se fueron.

Tras tantos episodios violentos, Angeline se dijo que no quería ver a su hijo muerto ni preso. Fue él quien buscó un carro y le dijo: “Nos vamos”. Arreglaron todo y se fueron de esa casa.

Roberto recuerda cómo sacó a su mamá de allí y cómo después comenzó la persecución contra él.

Escapar no puso fin a la violencia. Ocho años atrás, la expareja de Angie le disparó tres veces en el pecho. Roberto presenció las consecuencias de aquel ataque y el temor de perderla. Hoy, ella se ha reconstruido como abogada y activista, pero las secuelas de aquella violencia también permanecen en su hijo.

Angeline sabe que él, hoy siendo adulto, todavía lleva secuelas. “Mi hijo es víctima y sobreviviente”.

Al hablar de su madre, Roberto no puede contener las lágrimas. Sabe que lo que vivieron no se borra, pero también reconoce que el apoyo y la fortaleza de ambos les permitieron seguir adelante.

Él reconoce que su mamá no lo ha dejado solo y que tampoco la va a dejar sola. “No cualquiera aguanta lo que ella aguantó”.

“Yo no sé qué hubiera sido de mí si mi mamá no estuviera viva”.

Cifras de violencia contra la mujer

De enero a octubre de 2026, de acuerdo con el ministerio público, se registraron:

21 femicidios.

21 tentativas de femicidio.

17 muertes violentas de mujeres.

Áreas con mayor registro de casos:

San Miguelito.

Darién.

Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá.

Grupo de edad más afectado:

Mujeres entre 18 y 24 años.

Para la abogada, las afectaciones para estos niños son graves y no existen programas suficientes para ayudarlos.

Mientras que la doctora Santamaría reconoce que, aunque los centros de salud y las policlínicas cuentan con servicios de salud mental, existen muchas limitaciones. También señala que hay alternativas en organizaciones no gubernamentales y universidades que ofrecen atención psicológica.

Cuando ocurre un femicidio, los hijos pierden a la persona que les transmitía amor y protección.

Y es que guardar silencio nunca ha evitado la violencia. “Hablen, hay que denunciar y protegerse”, pide la doctora Santamaría.

Un femicidio no solo le arrebata la vida a una mujer, también deja a sus hijos frente a una pérdida que marca su futuro. Muchos pierden a su madre y, en ocasiones, también a su padre, tras haber crecido en entornos de violencia. Las secuelas son emocionales, psicológicas, económicas y educativas. Son víctimas que también necesitan atención y protección, pero cuya historia muchas veces queda en segundo plano.