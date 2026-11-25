Los vendedores consideran que la aplicación de nuevas reglas y la organización de los espacios para la buhonería permitirán que la actividad comercial comience a tomar fuerza desde el primer día de diciembre.

A cinco días de comenzar diciembre, el movimiento comercial en la Avenida Central todavía es bajo, pese a la cercanía de la temporada navideña. Durante un recorrido se observó poca actividad de compradores, pocos comercios con decoración alusiva a la Navidad y una presencia limitada de vendedores de servicios tradicionales de la época.

Algunas personas ya se acercan a los establecimientos para cotizar precios y conocer las ofertas disponibles, aunque todavía no han iniciado sus compras navideñas. Una de las entrevistadas manifestó su sorpresa por la poca actividad en comparación con otros años, cuando para estas fechas ya encontraba mayor cantidad de vendedores y personas ofreciendo servicios como el forrado de regalos.

La entrevistada explicó que todavía está terminando de cubrir los gastos escolares, por lo que espera comenzar sus compras navideñas durante la primera semana de diciembre.

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Por su parte, los pequeños comerciantes y buhoneros también reconocen que las ventas están lentas. Sin embargo, mantienen expectativas de que la actividad aumente a partir del 1 de diciembre, cuando esperan una mayor afluencia de compradores.

Uno de los comerciantes señaló que este año recibieron los permisos correspondientes de la Alcaldía de Panamá, luego de enfrentar diversas situaciones e irregularidades relacionadas con el ejercicio de esta actividad en años anteriores.

Los vendedores consideran que la aplicación de nuevas reglas y la organización de los espacios para la buhonería permitirán que la actividad comercial comience a tomar fuerza desde el primer día de diciembre.

Mientras tanto, la Avenida Central se mantiene como uno de los puntos de referencia para quienes buscan comparar precios, identificar ofertas y realizar sus compras de fin de año. Comerciantes y compradores esperan que el movimiento aumente conforme se acerque la Navidad.

Información de Yamy Rivas