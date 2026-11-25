El Consejo de Gabinete argumentó que el objetivo principal de estos servicios es proteger los recursos públicos del Estado ante las consecuencias derivadas de la inconstitucionalidad del contrato minero.

El Gobierno Nacional aprobó dos contrataciones por un monto máximo combinado de $28,980,098.92 para asesorar al Estado panameño sobre las consecuencias jurídicas, financieras y operativas de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato de concesión de Minera Panamá.

Las contrataciones fueron autorizadas mediante las Resoluciones de Gabinete 124 y 125, ambas fechadas el 20 de octubre de 2026 y publicadas este 25 de noviembre en la Gaceta Oficial Digital No. 30660-M. Los documentos llevan la firma del presidente José Raúl Mulino y de los ministros de Estado.

Los contratos corresponden a las firmas internacionales Hughes Hubbard & Reed LLP y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos establecen montos máximos que incluyen honorarios profesionales y gastos estimados.

Cleary Gottlieb: contrato por hasta $15.1 millones

Mediante la Resolución de Gabinete 125, el Ejecutivo aprobó un contrato con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP por un monto máximo de US$15,155,900.

De esta suma, hasta US$10,012,500 corresponden a honorarios profesionales y US$5,143,400 a gastos estimados relacionados con la prestación de los servicios.

La firma brindará asesoría técnica y legal para analizar, evaluar, estructurar e implementar opciones de resolución de las situaciones derivadas del fallo de inconstitucionalidad.

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Entre las tareas contempladas figuran la elaboración de modelos de finanzas corporativas, el diseño, revisión o renegociación de contratos y otros instrumentos jurídicos, así como el acompañamiento en procesos de cierre, apertura o terminación ordenada de proyectos de inversión y las negociaciones que requiera el Estado.

Sin embargo, la resolución establece expresamente que el contrato no incluye asesoría ni representación del Estado en procedimientos administrativos, judiciales o de arbitraje.

El documento también señala que Cleary Gottlieb presta estos servicios de manera continua desde el 1 de abril de 2026. El MEF publicó la documentación de esta contratación el 19 de octubre de este año.

Hughes Hubbard & Reed: contrato por hasta $13.8 millones

Por su parte, la Resolución de Gabinete 124 autorizó la contratación de Hughes Hubbard & Reed LLP por un monto máximo de US$13,824,198.92.

El contrato contempla hasta US$8,612,308.92 en honorarios y US$5,211,890 en gastos estimados.

La firma tendrá a su cargo una asesoría jurídica especializada y acompañamiento técnico-normativo, de carácter prospectivo y operativo. Sus funciones incluyen el diseño e implementación de instrumentos regulatorios, el análisis de los aspectos fiscales de la actividad minera y la coordinación de procesos de auditoría, cierre y gestión del sector.

La resolución hace referencia a los fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con la Ley 9 de 1997 y la Ley 406 de 2023, además de la Ley 407 de 2023, que estableció una moratoria indefinida al otorgamiento de nuevas concesiones de minería metálica.

También menciona la Resolución de Gabinete 19 de 2024, mediante la cual se establecieron las bases del Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la mina Cobre Panamá.

A diferencia del contrato con Cleary Gottlieb, el documento establece una vigencia que comprende el período del 1 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2027. La documentación también fue publicada por el MEF el 19 de octubre de 2026.

¿Por qué se aprobaron mediante procedimiento excepcional?

Ambas contrataciones se fundamentan en el numeral 5 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública, que permite recurrir al procedimiento excepcional en contratos de beneficio social.

El Consejo de Gabinete argumentó que el objetivo principal de estos servicios es proteger los recursos públicos del Estado ante las consecuencias derivadas de la inconstitucionalidad del contrato minero.

Debido a que los montos de ambas contrataciones superan los B/.3 millones, el artículo 83 de la misma normativa establece que su evaluación y aprobación corresponden al Consejo de Gabinete.

El Ministerio de Economía y Finanzas aportó la certificación de disponibilidad presupuestaria, mientras que los pagos correspondientes a los próximos años deberán incorporarse en los respectivos presupuestos mediante la figura de contratos multianuales.

El escenario jurídico tras el fallo sobre la mina

En los documentos, el Gabinete sostiene que el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023 dejó sin sustento legal el contrato de concesión minera con Minera Panamá.

Esta decisión, según las resoluciones, generó un escenario jurídico, financiero y operativo de alta complejidad, con consecuencias sobre los ingresos fiscales y las obligaciones contractuales del Estado.

Además, los documentos hacen referencia a los procesos de arbitraje de inversión iniciados por diversos actores, en el contexto de las consecuencias derivadas de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Las dos contrataciones buscan proporcionar al Estado asesoría especializada para abordar las distintas dimensiones de este proceso y definir las alternativas jurídicas, financieras y operativas relacionadas con el futuro del sector minero.