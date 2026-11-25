A casi un mes del colapso del puente colgante en la comunidad de Santa Ana, que dejó 15 personas heridas el pasado 30 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos paliativos para reparar temporalmente la estructura.

Las labores buscan atender algunos de los daños ocasionados por el desplome, mientras los residentes de San Miguel mantienen su preocupación por las condiciones de seguridad del paso y esperan que las autoridades impulsen la construcción de un nuevo puente vehicular.