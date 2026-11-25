¿Tiene algún sillón viejo, electrodoméstico dañado o muebles que ya no utiliza en casa? La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció operativos especiales de recolección de enseres en distintos sectores de la ciudad capital, como parte de los preparativos para la temporada navideña.

Las jornadas buscan facilitar a los residentes la disposición de artículos en desuso y evitar que terminen acumulados en las calles o en puntos no autorizados.