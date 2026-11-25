De acuerdo con un estudio realizado por Uber, ocho de cada diez encuestados por CID Gallup dijeron que usarían taxis regulares con mayor frecuencia si pudieran solicitarlos desde una aplicación como Uber.

Ciudad de Panamá, Panamá/Uber abrió este miércoles, 25 de noviembre, el registro para los taxistas regulares que quieran ofrecer viajes a través de su aplicación en Panamá.

La opción Uber Taxi permitirá a los pasajeros solicitar un taxi desde la plataforma.

El anuncio se dio a conocer junto con los resultados del Estudio de Movilidad Urbana realizado por CID Gallup en Panamá. Según la encuesta, el 76% de los participantes quiere tener la opción de pedir un taxi regular desde la aplicación de Uber.

En las próximas semanas, Uber Taxi estará disponible en la app de Uber en Panamá con el objetivo de ampliar las opciones de movilidad para los usuarios y generar oportunidades económicas para los taxistas”, afirmó Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, Panamá y el Caribe.

¿Cómo pueden registrarse los taxistas?

Los conductores pueden iniciar el trámite desde la aplicación Uber Driver, disponible para iOS y Android, o mediante el enlace de registro de Uber.

Para completar el registro, la compañía solicita seis documentos:

Licencia de conducir E1.

Foto de perfil.

Récord policivo.

Certificado de operación de taxi.

Revisado vehicular.

Póliza de seguro vehicular.

De acuerdo con el estudio, los usuarios esperan un servicio de mayor seguridad. Este fue el beneficio más mencionado por los encuestados: el 48% espera mayor seguridad al pedir un taxi desde la aplicación. Le siguieron menores tiempos de espera (41%), mayor facilidad para solicitar un taxi (37%), más opciones de movilidad (24%) y una mejor experiencia de viaje (21%).

El 89% considera que funciones como las calificaciones, el seguimiento del viaje y los pagos digitales mejorarían el servicio de taxi regular.

Entre las herramientas que generan confianza, los participantes destacaron la verificación de identidad de los conductores, el seguimiento por GPS y la posibilidad de consultar los datos del conductor y del vehículo antes del viaje.