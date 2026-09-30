Taxistas del interior y de la ciudad se modernizan creando su propia plataforma digital; reciben aval de la ATTT

Además, la ATTT reiteró que plantea implementar un sistema de semáforos con inteligencia artificial que permita ajustar los tiempos de las luces según las condiciones del tráfico en cada momento, en lugar de mantener los ciclos fijos actuales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) respalda que los transportistas creen sus propias plataformas digitales o se incorporen a ellas para modernizar el servicio y competir en iguales condiciones con las plataformas extranjeras, según explicó su director, Nicolás Brea.

Durante la sustentación de su vista presupuestaria, Brea respondió a una consulta del diputado Jonathan Vega sobre el futuro de servicios como Uber e InDrive y la estrategia de la institución para buscar un equilibrio entre quienes trabajan mediante estas aplicaciones y los taxistas.

Más allá de un instrumento legal, le hemos dado un respaldo al transportista actual que cree o que se sume a una plataforma hecha por ellos mismos. Y en estos momentos tenemos ya lanzamiento de cuatro plataformas, dos en la ciudad de Santiago, la provincia de Veraguas, y dos en la ciudad de Panamá”, expresó.

El director sostuvo que la modernización del transporte es parte de la respuesta de la ATTT ante esta competencia.

“La idea de la ATTT es que el transportista actual se modernice, permitiendo una competencia en iguales condiciones con las plataformas extranjeras”, señaló.

Brea calificó el tema como “supercontroversial” y explicó que la institución tiene la responsabilidad de fiscalizar el transporte terrestre y mantener un equilibrio entre los usuarios y los transportistas.

Como Autoridad del Tránsito nosotros tenemos que tener la fiscalización del transporte terrestre, cualquiera que sea. Pero también tenemos una parte de la norma que indica que nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre el servicio al usuario y el transportista. Nosotros somos el equilibrador”, manifestó.

El llamado a escuchar a ambas partes

En su intervención, el diputado Vega planteó que las plataformas digitales generan ingresos para personas que buscan llevar un sustento a sus hogares, mientras que los taxistas pagan cuotas e impuestos y consideran que enfrentan una competencia desleal.

“Sin embargo, ya están y hay que convivir, coexistir con la plataforma y con los taxis”, expresó el diputado, quien preguntó qué estrategia tiene la ATTT para alcanzar un punto medio o un consenso.

También pidió escuchar a ambos sectores: “En este caso hay que escuchar ambas partes, como dos caras de la moneda”.

En la respuesta compartida, Brea centró su planteamiento en el respaldo a las plataformas de los propios transportistas y en la modernización del servicio.

Semáforos con inteligencia artificial que ajusten sus ciclos al tráfico real

Además, la ATTT anunció que plantea implementar un sistema de semáforos con inteligencia artificial que permita ajustar los tiempos de las luces según las condiciones del tráfico en cada momento, en lugar de mantener los ciclos fijos actuales.

Brea presentó el proyecto ante diputados como parte de los planes de trabajo para 2027. La propuesta contempla utilizar cámaras para captar datos del tránsito y adaptar los ciclos de los semáforos.

Eso va a permitir que el ciclo de semáforo se vea ajustado según la situación real del momento y no como ahora, que usted a veces está detenido en el semáforo en luz roja y no ve ningún carro que pasa por la luz verde”, explicó.

El funcionario señaló que el plan contempla un monitoreo autónomo y un centro de control. Su alcance incluiría los 280 semáforos de la ciudad y otras provincias del país, entre ellas Darién.

“Eso va a permitir una movilidad en esta ciudad y en el resto del país porque no solamente es para los 280 semáforos que tiene la ciudad, sino para el resto de las provincias, incluyendo Darién”, expresó.

Sobre esta provincia, relató que hace dos semanas sostuvo un encuentro con transportistas y observó mejoras en la infraestructura vial que, según indicó, traerán un aumento del tráfico.

Mayor control del transporte de carga

La ATTT también prevé modernizar las estaciones de pesas y dimensiones para mejorar la fiscalización del transporte de carga y evitar daños a la red vial por sobrepeso.

El director mencionó el control de cargas peligrosas, contenedorizadas, a granel, madera y otros tipos de mercancías.

“Vamos a crear o vamos a modificar las estaciones de pesas y dimensiones para que la tecnología entre a esta parte y la fiscalización sea mejor”, señaló.

Educación vial y prevención de muertes

Los planes incluyen llevar educación vial a niños, jóvenes y universitarios en todas las provincias. Brea mencionó el trabajo que se desarrolla en Chiriquí, Los Santos y Darién, y advirtió sobre la incidencia de accidentes con resultados fatales en Chiriquí.

“En Chiriquí hay una alta incidencia de accidentes de tránsito y sobre todo con resultados fatales. Así que de la mano de la prevención y de la educación vamos a lograr una meta que tenemos nosotros, que es cero muertes por accidente de tránsito”, expresó.