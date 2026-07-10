Taxistas desarrollan aplicación para modernizar el servicio en Panamá

Entre las novedades que ofrecerá la aplicación destaca la posibilidad de que el pasajero conozca el costo del recorrido antes de solicitar el servicio.

Los taxistas panameños trabajan en el desarrollo de Alco, una nueva aplicación móvil con la que buscan modernizar el servicio de transporte selectivo y ofrecer a los usuarios una alternativa digital con funciones similares a las de otras plataformas de movilidad.

El proyecto se desarrolla en un centro de operaciones ubicado en Parque Lefevre y, según sus impulsores, incorporará herramientas para mejorar la experiencia del usuario, aumentar la seguridad y brindar mayor transparencia en el cobro de las carreras.

David González, gerente de operaciones de Alco, explicó que la plataforma ya había estado disponible desde 2019, pero fue suspendida para realizar actualizaciones tecnológicas y desarrollar nuevas funcionalidades.

"Actualmente tenemos un equipo de desarrollo que nos está ayudando para poder tener nuevas integraciones de seguridad y formas de pago para brindarle al país una nueva plataforma", indicó.

Mostrará la tarifa antes de iniciar el viaje

Entre las novedades que ofrecerá la aplicación destaca la posibilidad de que el pasajero conozca el costo del recorrido antes de solicitar el servicio.

Te puede interesar: Inundaciones afectan más de 60 viviendas en Almirante; familias piden ayuda tras desbordamiento de quebradas

De acuerdo con González, la plataforma permitirá calcular el precio del viaje desde el punto de origen hasta el destino, con el objetivo de evitar desacuerdos entre conductores y usuarios al momento del pago.

Además, se trabaja en la integración de pagos con tarjetas de crédito y débito, así como otros métodos electrónicos.

Otra de las funciones que incorporará Alco será un sistema de verificación de los conductores antes de su registro en la plataforma.

El proceso incluirá la validación de documentos como la cédula de identidad personal, la póliza de seguro y el revisado vehicular. Incluso, los desarrolladores analizan establecer una integración con el Tribunal Electoral para reforzar la autenticación de los datos.

Lanzamiento previsto para finales de agosto

Los desarrolladores señalaron que la iniciativa ya es conocida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y estiman presentar los primeros prototipos de la aplicación a finales de agosto, como parte del proceso para su eventual implementación.

La incorporación a la plataforma será voluntaria para los conductores.

González explicó que, en una primera etapa, la afiliación será gratuita. Posteriormente, la empresa prevé aplicar un porcentaje por cada servicio realizado para cubrir los costos operativos, el cual, aseguró, será inferior al que actualmente cobran otras plataformas del mercado.

El desarrollo de Alco surge en medio del impulso de las autoridades por modernizar el servicio de transporte selectivo en Panamá y adaptarlo a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los usuarios.

Información de Fabio Caballero