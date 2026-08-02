Explosión en la cocina del Hospital Anita Moreno deja tres heridos; uno fue trasladado vía aérea a la capital

Tras la detonación, la situación fue controlada de forma inmediata gracias al sistema de rociadores instalado en la obra. Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá .

Una explosión en el área de cocina en construcción del Hospital Regional de Azuero "Anita Moreno" dejó como saldo tres trabajadores de la empresa constructora con quemaduras, informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Región de Salud de Los Santos.

El hecho ocurrió este sábado 1 de agosto durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo en el proyecto de infraestructura hospitalaria.

Traslado aéreo de urgencia a la ciudad de Panamá

Aunque los tres pacientes fueron ingresados inicialmente al Servicio de Urgencias del Hospital Anita Moreno en condición estable, posteriormente se dio a conocer que una de las personas afectadas fue trasladada anoche vía aérea a la ciudad capital debido a la gravedad y el tipo de heridas registradas.

Las otras dos víctimas continúan recibiendo atención médica especializada y seguimiento por parte del equipo del Servicio de Cirugía.

Dinasepi investiga las causas del accidente

Tras la detonación, la situación fue controlada de forma inmediata gracias al sistema de rociadores instalado en la obra. Al sitio acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Actualmente, especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos de Los Santos realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas que provocaron la explosión en el centro hospitalario.

Atención médica opera con normalidad

El Minsa aclaró a la ciudadanía que el incidente se limitó exclusivamente al sector de la cocina en construcción, por lo que no se registraron afectaciones en ninguna otra área del hospital. Los servicios de atención médica y de urgencias para la población de Azuero continúan desarrollándose con total normalidad.