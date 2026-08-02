Vincent Pastore, reconocido actor de "Los Soprano", muere a los 80 años

El actor conocido por su papel como gángster convertido en informante en la exitosa serie "Los Soprano" de HBO, murió a los 80 años

Vincent Pastore, el actor conocido por su papel como gángster convertido en informante en la exitosa serie "Los Soprano" de HBO, murió a los 80 años, confirmó su representante a la AFP.

El medio de noticias de Hollywood Deadline informó que el veterano actor, nativo de Nueva York, fue encontrado sin vida el sábado en su casa en el Bronx.

Su representante, Robert Attermann, confirmó su fallecimiento a la AFP, pero no dio detalles sobre las circunstancias.

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Nacido el 14 de julio de 1946, Pastore prestó servicio en la Marina de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, para después obtener un título universitario en arte dramático.

Durante su carrera interpretó a gángsters neoyorquinos, con papeles en películas como "Buenos Muchachos" (1990), de Martin Scorsese, y "Carlito's Way" (1993), de Brian de Palma.

Pero su papel más emblemático fue Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, mano derecha de Tony Soprano (interpretado por el fallecido James Gandolfini) y posterior informante del FBI.

Hizo apariciones en distintas series y programas de telerrealidad, incluido "El aprendiz: celebridades", cuando era presentado por el hoy presidete Donald Trump.

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"Tuve el privilegio de representar a Vinny durante más de 30 años, mucho antes de que 'Los Soprano' lo convirtieran en un nombre conocido", dijo Attermann en un comunicado.

"Amaba ser actor. Era apasionado de su oficio y siempre fue talentoso, respetuoso y generoso con actores jóvenes, tomando el tiempo de guiarlos y apoyarlos siempre que pudiera", agregó.