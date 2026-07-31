Marc Cucurella y Carlos Alcaraz sorprenden con un radical cambio de imagen

Marc Cucurella y Carlos Alcaraz acapararon la atención de sus seguidores al mostrar casi al mismo tiempo un nuevo estilo de peinado basado en trenzas, dejando atrás dos de los rasgos físicos que más los identificaban: los característicos rizos del futbolista y la melena del tenista. La coincidencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Aunque ambos apostaron por una imagen similar, cada uno adaptó el estilo a sus propias características capilares. En el caso de Marc Cucurella, el defensa sorprendió al reemplazar temporalmente su abundante cabellera rizada por numerosas trenzas largas e individuales. Por su parte, Carlos Alcaraz eligió un diseño de trenzas de raíz, también conocidas como trenzas de boxeador, que permanecen pegadas al cuero cabelludo y terminan a la altura de la nuca.

La renovación estética de Cucurella coincide con uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El internacional español afronta una nueva etapa tras convertirse en jugador del Real Madrid, dejando atrás su paso por el Chelsea para incorporarse al conjunto blanco con una imagen completamente diferente a la que había mantenido durante los últimos años.

El nuevo peinado no es el único cambio visible en el futbolista. Recientemente también cumplió una promesa realizada durante el Mundial 2026, al tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente después de que la selección española conquistara el campeonato. Con ese gesto y su nueva apariencia, Cucurella inicia una etapa que ha despertado gran expectativa entre los aficionados.

La coincidencia con Carlos Alcaraz ha reforzado la percepción de que las trenzas se han convertido en una de las tendencias más populares entre los jóvenes deportistas durante la temporada estival. Sin embargo, la diferencia entre ambos estilos resulta evidente: mientras el futbolista optó por un mayor número de trenzas individuales debido al volumen de su cabello, el tenista prefirió un acabado más compacto y discreto.

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En el caso del murciano, el cambio de imagen quedó reflejado en una publicación compartida en sus redes sociales, donde recopiló algunos de los momentos más importantes de su mes de julio. Acompañando las fotografías, el deportista escribió un breve mensaje. “Buen julio”, publicó junto a una serie de imágenes que muestran tanto su nueva apariencia como diferentes actividades realizadas durante las últimas semanas.

El recorrido visual incluyó su viaje a Nueva York, donde asistió a la final del Mundial 2026 y posó junto a figuras del deporte español como Ferran Torres y Andrés Iniesta. También aparecieron imágenes de sus entrenamientos, además de una escapada junto a sus amigos a la costa italiana, cerca de Nápoles, donde fue fotografiado disfrutando de unos días de descanso.

Durante esa estancia también llamó la atención la presencia del nuevo yate del tenista, una embarcación valorada en aproximadamente 10 millones de euros, que volvió a situar al número uno español entre las figuras deportivas más comentadas del verano tanto por su vida personal como por sus publicaciones en redes sociales.

Más allá del cambio estético, las imágenes difundidas por Alcaraz también generaron optimismo entre sus seguidores debido a su regreso progresivo a los entrenamientos. El tenista permanecía alejado de la competición desde la lesión de muñeca sufrida durante el torneo Conde de Godó de Barcelona, disputado el pasado mes de abril, por lo que las fotografías con una raqueta en la mano fueron interpretadas como una señal positiva sobre su recuperación.

La expectativa por volver a verlo competir aumentó después de conocerse que figura entre los inscritos para disputar el Masters 1.000 de Cincinnati, programado para agosto. Mientras ambos deportistas se preparan para afrontar nuevos desafíos en sus respectivas disciplinas, Marc Cucurella y Carlos Alcaraz también han demostrado que una transformación de imagen puede convertirse en uno de los temas más comentados del verano dentro y fuera del ámbito deportivo.