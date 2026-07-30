Rob Reiner: Su hijo Nick, acusado de asesinar a sus padres, pierde beneficios en prisión

El incidente derivó en la suspensión temporal de varios beneficios penitenciarios y ocurrió meses antes de la audiencia preliminar prevista para septiembre.

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, recibió una sanción disciplinaria mientras permanece recluido en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles, donde enfrenta un proceso judicial por la muerte de sus padres.

De acuerdo con información divulgada por People, el episodio se registró el pasado 27 de abril hacia las 8:15 de la mañana dentro de la Torre 1 del complejo carcelario. El hombre de 32 años permanece alojado en una unidad de observación médica, bajo estrictas medidas de seguridad y en una celda individual debido a las condiciones establecidas para su permanencia en prisión preventiva.

Según una fuente cercana al caso citada por el medio, Reiner acababa de finalizar su ducha y ya vestía un uniforme limpio entregado por el centro penitenciario cuando comenzó a inquietarse porque los funcionarios no regresaban para llevarlo de vuelta a su celda. El retraso, según la misma versión, obedeció a una emergencia ocurrida en otro sector de la unidad, donde un interno habría sufrido una sobredosis que requirió atención inmediata por parte del personal de custodia.

Mientras esperaba, el procesado manifestó su inconformidad elevando la voz y utilizando expresiones ofensivas contra los agentes presentes. El reporte señala que también se negó a cumplir instrucciones impartidas por los custodios y dirigió comentarios hostiles tanto a un sheriff como a un sargento, situación que motivó la solicitud de apoyo adicional y la llegada de otros tres oficiales al lugar.

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Aunque el episodio generó tensión dentro del módulo, las autoridades precisaron que no se produjo ningún enfrentamiento físico. Sin embargo, los funcionarios elaboraron un informe disciplinario al considerar que el comportamiento de Reiner incumplió las normas internas del establecimiento penitenciario.

Como resultado del procedimiento, el interno perdió durante cinco días varios de los beneficios permitidos a los reclusos. Entre las restricciones temporales figuraron la suspensión de llamadas telefónicas, visitas personales y el acceso a compras en la tienda del penal, medidas que fueron impuestas tras la revisión del caso por distintos responsables del sistema disciplinario.

La sanción fue aprobada inicialmente por un supervisor de custodia y posteriormente evaluada por otro funcionario. Más adelante, un oficial encargado de asuntos disciplinarios acudió hasta la celda de Reiner para explicarle la falta registrada, revisar el incidente y comunicarle oficialmente las consecuencias derivadas de su conducta.

El hecho ocurrió dentro del área destinada a personas privadas de la libertad con necesidades médicas o psiquiátricas específicas. En esa unidad, los internos son trasladados individualmente hacia duchas de acero cerradas y permanecen bajo vigilancia permanente. De acuerdo con la fuente consultada por People, los custodios utilizan cámaras corporales durante los desplazamientos, aunque estas dejan de grabar mientras los reclusos se encuentran bañándose. Además, el personal realiza controles de bienestar aproximadamente cada quince minutos.

Nick Reiner permanece detenido desde diciembre de 2025 tras ser acusado de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida en su vivienda de Brentwood con heridas causadas por arma blanca. La Fiscalía presentó dos cargos de homicidio en primer grado con circunstancias especiales relacionadas con el uso de un cuchillo.

Durante una audiencia celebrada en febrero, el acusado se declaró no culpable y continúa privado de la libertad sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso penal. Antes de los hechos, había recibido tratamiento por esquizofrenia y, tras su ingreso al penal, fue sometido inicialmente a vigilancia por riesgo de suicidio, medida levantada en enero. La fuente indicó que el incidente disciplinario fue un hecho aislado, aunque recientemente habría mostrado un deterioro en su estado de salud mental. Además, el 28 de mayo se presentó una orden médica bajo reserva judicial. La audiencia preliminar quedó programada para el 15 de septiembre.