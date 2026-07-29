Jared Leto es señalado por presuntas agresiones sexuales; el actor niega las acusaciones y las califica de 'categóricamente falsas'

Tras la publicación del documental de la BBC, Jared Leto rechazó las acusaciones mediante un comunicado en el que negó cualquier conducta sexual inapropiada.

El actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador del premio Óscar y vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, fue señalado por varias mujeres de presuntas conductas sexuales ilícitas ocurridas cuando ellas eran adolescentes, según una investigación publicada por la BBC.

De acuerdo con el reporte, al menos cuatro mujeres acusaron a Leto de supuestas agresiones sexuales. Una de ellas aseguró que fue víctima de una violación en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra relató que, a los 19 años, fue amenazada por el artista y que permaneció a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer afirmó que mantuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años en California, mientras que una cuarta señaló que fue manipulada y que recibió llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años. Según su testimonio, en al menos una ocasión el actor le habría sugerido mantener relaciones sexuales.

El informe de la BBC también recoge testimonios de otras cuatro mujeres que aseguran haber recibido llamadas telefónicas extrañas y de contenido sexual explícito atribuidas al artista.

Jared Leto niega las acusaciones

Tras la publicación del documental de la BBC, Jared Leto rechazó las acusaciones mediante un comunicado en el que negó cualquier conducta sexual inapropiada.

“Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, declaró el actor. “Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

Hasta el momento, Leto no enfrenta cargos penales relacionados con estas denuncias.

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Una carrera marcada por la música y el cine

Jared Leto, de 54 años, nació el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, Luisiana, Estados Unidos. Alcanzó reconocimiento internacional tanto por su carrera cinematográfica como por su faceta musical.

En el cine, uno de sus mayores logros llegó en 2014, cuando ganó el Óscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Rayon en la película Dallas Buyers Club, donde compartió pantalla con Matthew McConaughey.

También ha participado en producciones como Requiem for a Dream, Blade Runner 2049, Suicide Squad, donde interpretó al Joker, y Morbius, en el papel principal.

Paralelamente, desde finales de la década de 1990 lidera la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, formada junto a su hermano Shannon Leto. El grupo alcanzó popularidad mundial con álbumes como A Beautiful Lie (2005) y This Is War (2009), además de éxitos como "The Kill", "Kings and Queens" y "Closer to the Edge".

La publicación del informe de la BBC abre nuevamente el debate sobre las acusaciones de conducta sexual contra figuras de la industria del entretenimiento, aunque en este caso el actor ha negado las denuncias y no existe, hasta ahora, un proceso penal en su contra.

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