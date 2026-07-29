Video viral de la presidenta de México en medio de inesperada pelea de perros

La visita de la mandataria al puerto de Acapulco, Guerrero , generó un amplio impacto en redes sociales, aunque no únicamente por los anuncios relacionados con la recuperación de la ciudad.

Un inesperado incidente protagonizado por dos perros callejeros durante un encuentro con habitantes del municipio terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales más comentados de la jornada.

Mientras la mandataria de México, Claudia Sheinbaum saludaba a ciudadanos y recorría la zona como parte de su agenda de trabajo, los dos animales comenzaron a enfrentarse en medio de los asistentes. La situación tomó por sorpresa a quienes se encontraban cerca, por lo que varias personas optaron por alejarse para evitar quedar en medio de la riña. El episodio fue grabado por algunos presentes y, poco después, los videos comenzaron a difundirse rápidamente en distintas plataformas digitales.

Las imágenes provocaron una inmediata reacción entre los usuarios de internet, quienes respondieron con una gran cantidad de memes, comentarios y publicaciones humorísticas. Entre las expresiones que alcanzaron mayor difusión destacaron mensajes como: “Los perros sienten la vibra y alguien ahí vibra muy mal”; “Hasta los perros están encabronados con ella”; “Pense que eran los reclamos de #LaPerritaDeTrump”; “Laroña y lopez ladrador”; “Así los chairos cuando defienden a la presirvienta”.

Además de esos comentarios, también comenzó a circular la expresión “Croquetas del Bienestar”, utilizada por algunos internautas como parte de las bromas surgidas tras el incidente. Sin embargo, esa frase no corresponde a ningún programa oficial del Gobierno de México, sino que forma parte del contenido humorístico creado por usuarios en redes sociales a raíz del video viral.

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A pesar del revuelo generado en internet, el incidente fue controlado en cuestión de segundos. Personal de apoyo intervino para separar a los animales y restablecer el orden, permitiendo que el recorrido presidencial continuara conforme a lo previsto. De acuerdo con los reportes, ninguna persona resultó lesionada y los perros tampoco ocasionaron daños durante el altercado, por lo que la agenda oficial no sufrió modificaciones.

Más allá del episodio que dominó la conversación digital, la gira de Sheinbaum en Acapulco tuvo como propósito supervisar los avances en la reconstrucción del puerto, afectado por el paso de los huracanes Otis y John. Durante su intervención pública, la presidenta destacó la recuperación que registra el destino turístico y reconoció el esfuerzo de la población para impulsar nuevamente la economía local.

En ese contexto, la mandataria afirmó: “Ustedes han visto, estamos mejorando pues la parte turística, Acapulco, ¿cuánto tiene ahora de ocupación Acapulco? 78 por ciento tiene de ocupación Acapulco y estoy segura de que va a crecer durante el verano, se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los servicios”.

Asimismo, recordó que el Gobierno federal mantiene una inversión de 8 mil millones de pesos destinada al desarrollo de obras estratégicas para fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios públicos del puerto. Entre los proyectos mencionó la modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de 30 kilómetros de colectores marginales, labores de limpieza en canales pluviales, el desazolve del río La Sabana, obras de protección en distintos cauces y la creación de nuevos espacios públicos en colonias como Colacho y San Agustín.

Aunque los anuncios sobre la recuperación de Acapulco concentraban el objetivo principal de la gira presidencial, el enfrentamiento entre los perros terminó captando buena parte de la atención en redes sociales. La rápida difusión de los videos confirmó, una vez más, cómo un hecho inesperado puede desplazar el foco informativo y convertirse en tendencia digital, acumulando miles de reproducciones, compartidos y reacciones en cuestión de horas.