Dos nuevas denuncias contra el actor Patrick Bruel por violación y agresión sexual

Bruel es la última gran celebridad francesa en enfrentar denuncias de abuso sexual tras la aparición del movimiento #MeToo, que expuso acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres en 2021, caso en apelación.

Nanterre, Francia/El actor francés Patrick Bruel, imputado en su país por violación y agresión sexual, es objeto de dos nuevas demandas, informó el martes la abogada de las denunciantes, lo que confirma la información publicada por el sitio Mediapart.

El artista, de 67 años, ha sido imputado desde mediados de junio en cuatro casos y está bajo el estatuto de testigo asistido en otros cuatro.

Las nuevas denuncias, por los mismos delitos, se presentaron los días 16 y 23 de julio en París.

Desde su inculpación, al menos seis nuevas denuncias fueron presentadas en su contra por hechos que se habrían cometido entre 1992 y 2014.

Puedes leer: Ícono del pop francés Patrick Bruel acusado de violación y agresión sexual

Consultados los defensores de Bruel, indicaron que el cantante y actor respondería "a estas acusaciones, que él niega rotundamente, únicamente en el marco pertinente y adecuado: la justicia, si esta llega a ocuparse de estos hechos supuestamente ocurridos hace veinte y treinta años".

Bruel es la última gran celebridad francesa en enfrentar denuncias de abuso sexual tras la aparición del movimiento #MeToo, que expuso acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres en 2021, caso en apelación.

El cantante se encuentra bajo control judicial, sin permiso de salida del territorio francés.